"Восточная сказка", бутик-отели и атмосфера истории: почему стоит запланировать поездку в Самарканд осенью

Особенности и путешествия в Узбекистан: цены на туры и перелеты

Одна из самых недооцененных украинскими туристами стран – Узбекистан. Этой осенью украинцам предлагают окунуться в величие тысячелетней архитектуры и восточного колорита страны, которую опытные путешественники сравнивают с атмосферой Марокко.

Уже с ближайшее время полететь прямыми рейсами в бывшую советскую республику можно будет несколькими авиакомпаниями. Например, в Самарканд из Киева запустили рейсы у авиакомпании Bees Airline. А с 26 сентября авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщение между Ташкентом и Киевом.

Узбекистан открыл границы для украинцев во время пандемии еще в октябре 2020 года. В этом году это направление может стать настоящим открытием для наших туристов.

"Очень красивые там места - Самарканд, Бухара. Страна, которая на самом деле очень привлекательная, хотя и сейчас не очень популярная среди украинских туристов", — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Забытое старое". Что отличает Узбекистан от других направлений

Узбекистан - государство, в которую сегодня ездят преимущественно самостоятельные путешественники или ценители эксклюзивных достопримечательностей. Впрочем, в 2021 году появляется все больше возможностей для экскурсионных туров в этой стране, рассказывает в комментарии РБК-Украина Гульнара Мамедова, директор туристической компании "Tour planet".

Фото: Архитектура в Узбекистане (pixabay.com)

"Это относительно новое направление – на самом деле, забытое старое. В советское время эта страна была очень популярна, но туда уже давно никто не ездит из Украины. Там каждый уголок и камень пропитаны историей, много музеев и дворцов, ресторанов с вкуснейшей аутентичной кухней", - поясняет преимущества направления эксперт.

Узбекистан – очень гостеприимная страна со светским укладом, поэтому туристам не нужно соблюдать какие-то особые правила, добавляет специалист. К тому же, правила посещения страны во время пандемии остаются довольно лояльными: для въезда требуется только негативный ПЦР-тест, который надо сдать за 72 часа до въезда.

"Многие страны, в которых можно окунуться в восточную сказку, нас не принимают. Например, Марокко - страна, которую можно сравнить по атмосфере и историческим достопримечательностям. Узбекистан - как раз такое направление", - отмечает она.

Самарканд – уникальный город под защитой ЮНЕСКО

Узбекистану есть чем удивлять: одна из самых впечатляющих локаций – город Самарканд, которому больше 2,5 тысяч лет. Он – один из древнейших городов мира, его называют ровесником Рима.

Фото: Туристы в Самарканде (pixabay.com)

Через Самарканд пролегал Шелковый путь из Китая в страны Средиземноморского региона. Этот город завоевывал Чингисхан и Александр Македонский, а его величественная сакральная архитектура известна во всем мире. В Самарканде сохранились древние мечети, медресе (школы), мавзолеи. Город находится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

В современный Самарканд туристы едут, чтобы восхититься его тысячелетней историей, а также запечатлеть удивительные синие мозаики древних сооружений на красочных фотографиях на память.

"Там очень много Insta-локаций, где получаются яркие фотографии. Туда можно смело отправляться в туры-девичники", - рассказывает специалист.

При этом из-за пандемии туристические локации еще не "перегружены" толпами путешественников и насладиться красотой архитектуры можно в спокойной обстановке, добавляет Гульнара Мамедова.

Самые красочные локации и проживание в бутик-отелях. Цены на отдых

Групповые экскурсионные туры у компании планируются на середину октября. Максимально в группу наберут до 10 человек, которых будет сопровождать гид. Проживать туристы будут в атмосферных восточных бутик-отелях.

В программе на 5 ночей запланировано посещение трех самых красочных городов – Самарканда, Бухары и Хивы. Стоимость такой экскурсионной поездки с проживанием и питанием "завтрак+ужин" – от 560 долларов. Входные билеты в музеи входят в стоимость.

При этом авиабилеты обойдутся дополнительно около 500 долларов в зависимости от авиакомпании. Например, у авиакомпании МАУ рейсы в Ташкент выполняются каждое воскресенье – минимальная стоимость билетов – от 6241 гривен в одну сторону.

Фото: Достопримечательности Бухары (pixabay.com)

Осенью в Узбекистане устанавливается очень комфортная погода для прогулок и экскурсий – днем может быть около 25 градусов тепла. Но туда можно ехать и зимой.

"Это очень ориентированная на туристов безопасная страна. Там нет криминала, и можно спокойно гулять вечером. Туристы, побывавшие в Узбекистане, остаются в восторге и потом скучают по этой живописной стране: хотят вернуться и снова побыть в той атмосфере, даже просто прогуляться по улицам городов", - рассказывает руководитель туристической компании "Tour planet".

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