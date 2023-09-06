Ryanair пропонує квитки від 20 євро з Ізраїлю до восьми країн Європи: маршрути

Європейський лоукостер пропонує дешеві подорожі із столиці Ізраїлю за двома десятками маршрутів. Переліт від 20 євро можна здійснити до 8 європейських країн.

Куди можна буде бюджетно полетіти з авіакомпанією восени, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на avianews.com.

Переліт може коштувати 20-34 євро в один бік з урахуванням зборів. Дешеві перельоти з Тель-Авіву цієї осені доступні до міст Польщі, Німеччини, Румунії, Литви, Греції, а також – до Австрії, Італії, Бельгії.

Зокрема, на вересень є дешеві пропозицію на рейси до міст Ханья та Корфу на грецьких островах.

У жовтні з Тель-Авіва можна бюджетно подорожувати літаком до Варшави, Карлсруе/Баден-Бадена, Афін, Меммінгена, Відня та Вільнюса.

У листопаді найдешевші квитки на рейси Ryanair із Тель-Авіва – до Бухареста, Салонік, Болоньї, Мілана, Туріна, Брюсселя, Венеції, Барі, Рима, Познані та Кракова.

Оскільки Ryanair нерідко літає у другорядні аеродроми, додатково слід передбачити кошти на поїздку з аеропорту до міста автобусом або поїздом.

Також подорож літаками Ryanair має обмеження. Зокрема, найдешевший тариф включає лише одне місце ручної поклажі розміром до 40х25х20 см

Щоб знайти найдешевші авіаквитки, на сайті Ryanair слід вибрати опцію Plan, а потім натиснути Fare Finder. У формі пошуку необхідно ввести Тель-Авів, бажаний маршрут та вартість поїздки. Система відобразить найдешевші квитки на рейси.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair запускає ще 4 нових маршрути на осінь.