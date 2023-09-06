Ryanair предлагает билеты от 20 евро из Израиля в 8 стран Европы: маршруты

Европейский лоукостер предлагает дешевые путешествия из столицы Израиля по двум десяткам маршрутов. Перелет от 20 евро можно совершить в 8 европейских стран.

Куда можно будет бюджетно полететь с авиакомпанией осенью, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.

Перелет может стоить 20-34 евро в одну сторону с учетом сборов. Дешевые перелеты из Тель-Авива этой осенью доступны в города Польши, Германии, Румынии, Литвы, Греции, а также – в Австрию, Италию, Бельгию.

В частности, на сентябрь есть дешевые предложения на рейсы в города Ханья и Корфу на греческих островах.

В октябре из Тель-Авива можно бюджетно путешествовать самолетом в Варшаву, Карлсруэ/Баден-Баден, Афины, Мемминген, Вену и Вильнюс.

В ноябре самые дешевые билеты на рейсы Ryanair из Тель-Авива – в Бухарест, Салоники, Болонью, Милан, Турин, Брюссель, Венецию, Бари, Рим, Познань и Краков.

Поскольку Ryanair нередко летает во второстепенные аэродромы, дополнительно следует предусмотреть средства на поездку из аэропорта в город автобусом или поездом.

Также путешествие самолетами Ryanair имеет ограничение. В частности, самый дешевый тариф включает только одно место ручной клади размером до 40х25х20 см.

Чтобы найти самые дешевые авиабилеты, на сайте Ryanair следует выбрать опцию Plan, а затем нажать Fare Finder. В форме поиска необходимо ввести Тель-Авив, желаемый маршрут и стоимость поездки. Система отобразит самые дешевые билеты на рейсы.

Напомним, мы писали, что Ryanair запускает еще 4 новых маршрута на осень.