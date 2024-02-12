Ryanair добавляет еще 3 маршрута по Европе: куда можно будет полететь бюджетно

Ирландский лоукостер Ryanair расширяет свою маршрутную сеть и добавляет новые рейсы в популярные локации. С начала лета в системе бронирования появились новые сообщения из Испании, Франции, Бельгии, Португалии и Италии.

Куда можно будет полететь летом по доступным ценам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландский лоукостер Ryanair известен обширной сетью полетов в Европе. Летом во время увеличения спроса на путешествия авиаперевозчик запустит рейсы в популярные локации.

К новым рейсам в расписании весна-лето 2024 года добавились следующие:

Севилья (Испания) – Брив-ла-Гаярд (Франция) с 1 июня 2024 года – дважды в неделю;

Брюссель Шарлеруа (Бельгия) – Понта-Делгада (Португалия) с 3 июня 2024 года – 1 раз в неделю;

Милан Бергамо (Италия) – Биарриц (Франция) с 3 июня 2024 года – дважды в неделю.

Фото: Французский город Биарриц (pixabay.com)

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Стоимость билетов по базовому тарифу – от 27 евро. Например, из Милана в Биарриц билеты на 3 июня можно приобрести за 26,74 евро, из Биарриц в Милан на 10 июня – за 27,87 евро. Из Брюсселя в Понта-Делгада перелет в первые дни июня обойдется в 97 евро.

Ранее мы писали, что Ryanair анонсировала открытие новых 10 рейсов в Ольбию в Италию. Пассажиры из Польши, Англии, Австрии и других стран Европы смогут летать на Сардинию весной.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево улететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.