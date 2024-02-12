ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ryanair добавляет еще 3 маршрута по Европе: куда можно будет полететь бюджетно

Понедельник 12 февраля 2024 13:00
UA EN RU
Ryanair добавляет еще 3 маршрута по Европе: куда можно будет полететь бюджетно Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ирландский лоукостер Ryanair расширяет свою маршрутную сеть и добавляет новые рейсы в популярные локации. С начала лета в системе бронирования появились новые сообщения из Испании, Франции, Бельгии, Португалии и Италии.

Куда можно будет полететь летом по доступным ценам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландский лоукостер Ryanair известен обширной сетью полетов в Европе. Летом во время увеличения спроса на путешествия авиаперевозчик запустит рейсы в популярные локации.

К новым рейсам в расписании весна-лето 2024 года добавились следующие:

  • Севилья (Испания) – Брив-ла-Гаярд (Франция) с 1 июня 2024 года – дважды в неделю;
  • Брюссель Шарлеруа (Бельгия) – Понта-Делгада (Португалия) с 3 июня 2024 года – 1 раз в неделю;
  • Милан Бергамо (Италия) – Биарриц (Франция) с 3 июня 2024 года – дважды в неделю.

Ryanair добавляет еще 3 маршрута по Европе: куда можно будет полететь бюджетноФото: Французский город Биарриц (pixabay.com)

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Стоимость билетов по базовому тарифу – от 27 евро. Например, из Милана в Биарриц билеты на 3 июня можно приобрести за 26,74 евро, из Биарриц в Милан на 10 июня – за 27,87 евро. Из Брюсселя в Понта-Делгада перелет в первые дни июня обойдется в 97 евро.

Ранее мы писали, что Ryanair анонсировала открытие новых 10 рейсов в Ольбию в Италию. Пассажиры из Польши, Англии, Австрии и других стран Европы смогут летать на Сардинию весной.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево улететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ryanair Франция Италия Испания Бельгия квитки Португалия Авиасообщение
Отдых в Украине
Мнения
Роман Маленков
Свидетели истории. Топ-10 лучших замков, которые стоит увидеть в Украине
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Олег Васильев
Украина присоединяется к трансъевропейской транспортной сети: что это значит
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Елена Чернега
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Артур Лупашко
Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Все мнения