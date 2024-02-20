Лоукостери Ryanair чи Wizzair: із якою авіакомпанією дешевше літати

Подорожувати літаком по Європі зазвичай зручно з бюджетними авіакомпаніями, які пропонують дешеві квитки та велику мережу маршрутів. Найбільші такі авіаперевізники – Ryanair і Wizz Air.

Із яким лоукостером вигідніше літати, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Профільне видання проаналізувало звітність двох найбільших європейських лоукостерів Ryanair і Wizz Air, щоб дізнатися, квитки якої авіакомпанії дешевші. Зокрема, до уваги взяли дані за останній квартал 2023 року.

Виявилося, що у Wizz Air квитки дешевші, ніж у Ryanair. Середній тариф у Wizz Air становить 36,68 євро, у Ryanair – 42,25 євро.

Водночас угорський лоукостер у середньому заробляє на кожному пасажирі 70,51 євро, а у Ryanair – 65,18 євро.

Wizz Air отримує більше коштів за рахунок продажу додаткових послуг, які не входять до вартості квитка. Це перевезення великої ручної поклажі, багажу, вибору місця у літаку, харчування. За додаткові послуги Wizz Air отримує з кожного пасажира 33,83 євро, тоді як Ryanair – 22,93 євро.

Середня вартість перельоту із Wizz Air:

тариф – 36,68 євро;

додаткові послуги – 33,83 євро;

загальна ціна квитка – 70,51 євро;

Середня вартість перельоту із Ryanair:

тариф – 42,25 євро;

додаткові послуги – 22,93 євро;

загальна ціна квитка – 65,18 євро.

Водночас нижчі ціни не означають, що на конкретних рейсах квитки у Wizz Air будуть обов'язково дешевшими за квитки у Ryanair.

Нагадаємо, ми писали, що популярна авіакомпанія запроваджує нові правила для пасажирів. За порушення буде штраф 50 євро.

Також ми розповідали, як заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро. Платними є перевезення великої ручної поклажі та багажу, вибір місця, харчування на борту.