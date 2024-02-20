Ryanair или Wizzair: с какой авиакомпанией дешевле летать

Путешествовать на самолете по Европе обычно удобно с бюджетными авиакомпаниями, предлагающими дешевые билеты и обширную сеть маршрутов. Самые крупные такие авиаперевозчики – Ryanair и Wizz Air.

С каким лоукостером выгоднее летать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Профильное издание проанализировало отчетность двух крупнейших европейских лоукостеров Ryanair и Wizz Air, чтобы узнать, билеты какой авиакомпании дешевле. В частности, приняли во внимание данные за последний квартал 2023 года.

Оказалось, что у Wizz Air билеты дешевле, чем у Ryanair. Средний тариф у Wizz Air составляет 36,68 евро, у Ryanair – 42,25 евро.

В то же время венгерский лоукостер в среднем зарабатывает на каждом пассажире 70,51 евро, а у Ryanair – 65,18 евро.

Wizz Air получает больше средств за счет продажи дополнительных услуг, не входящих в стоимость билета. Это перевозка большой ручной клади, багажа, выбора места в самолете, питания. За дополнительные услуги Wizz Air получает с каждого пассажира 33,83 евро, тогда как Ryanair – 22,93 евро.

Средняя стоимость перелета из Wizz Air:

тариф – 36,68 евро;

дополнительные услуги – 33,83 евро;

общая цена билета – 70,51 евро;

Средняя стоимость перелета из Ryanair:

тариф – 42,25 евро;

дополнительные услуги – 22,93 евро;

общая цена билета – 65,18 евро.

В то же время более низкие цены не означают, что на конкретных рейсах билеты у Wizz Air будут обязательно дешевле билетов у Ryanair.

Напомним, мы писали, что популярная авиакомпания вводит новые правила для пассажиров. За нарушение будет штраф 50 евро.

Также мы рассказывали, как зарабатывает лоукостер, когда продает билеты по 20 евро. Платные являются перевозки большой ручной клади и багажа, выбор места, питание на борту.