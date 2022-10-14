Без російського туризму. Ще одна країна "забанила" карту "Мир"

Шрі-Ланка – один із найпопулярніших напрямків для зимового відпочинку росіян. Тепер у туристів із РФ виникнуть проблеми з розрахунками на острові.

Центральний банк Шрі-Ланки відмовився приймати російську платіжну систему "Мир" для операцій на території країни. Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на прес-службу CBSL у Twitter.

"У зв'язку з санкціями США щодо платіжної системи "Мир", що підтверджується МЗС Шрі-Ланки, Центробанк не в змозі позитивно розглянути на даному етапі прохання про використання картки "Мир" у банківській системі", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що незважаючи на відчутний туристичний потік із РФ, влада країни не готова йти назустріч росіянам навіть на тлі економічної кризи, спричиненої зупинкою туризму через пандемію 2020 року.

Фото: Шрі-Ланка залежить від туризму у зимовий сезон (unsplash.com//farhath-firows)

Раніше у вересні банки в Туреччині припинили обслуговувати російські карти "Мир" через загрозу санкцій США. Туристи не могли знайти банкомат, щоб зняти гроші зі своїх карток, розплатитися в магазинах, а турагентства просили їх везти із собою на відпочинок готівку у валюті.

Нагадаємо, у Туреччині пропонують пропонують росіянам альтернативу карті "Мир".