RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без российского туризма. Еще одна страна "забанила" карту "Мир"

Фото: Город Коломбо на Шри-Ланке (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Шри-Ланка – одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха россиян. Теперь у туристов из РФ возникнут проблемы с расчетами на острове.

Центральный банк Шри-Ланки отказался принимать российскую платежную систему "Мир" для операций на территории страны. Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на пресс-службу CBSL в Twitter.

"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", что подтверждается МИД Шри-Ланки, Центробанк не в состоянии положительно рассмотреть на данном этапе просьбу об использовании карты "Мир" в банковской системе", - говорится в сообщении.

Это значит, что несмотря на ощутимый туристический поток из РФ, власти страны не готовы идти навстречу россиянам даже на фоне экономического кризиса, вызванного остановкой туризма из-за пандемии 2020 года.

Фото: Шри-Ланка зависит от туризма в зимний сезон (unsplash.com//farhath-firows)

Ранее в сентябре банки в Турции прекратили обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций США. Туристы не могли найти банкомат, чтобы снять деньги со своих карт, расплатиться в магазинах, а турагентства просили их везти с собой на отдых наличные в валюте.

Напомним, в Турции предлагают предлагают россиянам альтернативу карте "Мир".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШри-Ланкабанковская карта