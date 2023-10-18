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Російські туристи продовжують їздити до Європи, оминаючи санкції: деталі

Фото: Поїздки росіян до Європи (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Росіяни продовжують їздити до Європи на відпочинок, незважаючи на обмеження через санкції. Перельоти через треті країни з пересадками займають по 15 годин.

Цього року потік росіян до ЄС зріс на 30%, заявили у російській спілці туріндустрії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що через транспортну логістику кількість подорожей до Європи з РФ за останні роки скоротилася. Але цього року росіяни адаптувалися до того, що через санкції немає прямих авіарейсів до Європи і добираються з пересадками.

"Приблизно на 30% збільшилася кількість подорожей до країн Євросоюзу за рахунок адаптації та наявності конкурентних цін на авіаційне перевезення", –зазначили в організації.

Влітку туроператори організували польотні програми до Чорногорії через Кувейт та на Кіпр – через Єреван. За таким маршрутом туристи можуть дістатися Європи з пересадками за 11-15 годин.

Раніше експерти підрахували, що потік російських туристів до Європи скоротився на 90%, порівняно з показниками до пандемії.

При цьому заборона на ввезення російських автомобілів до ЄС з вересня 2023 року ускладнила росіянам подорожі за кермом. Норвегія заборонила в'їзд російським автомобілям із 3 жовтня. Це єдина країна Шенгенської зони, яка має сухопутний кордон з Росією і яка все ще дозволяє в'їзд росіянам з туристичними цілями. Тепер вони можуть діставатися до найближчого європейського аеропорту лише автобусами.

Єдиною країною ЄС, до якої росіяни можуть в'їхати своїм автомобілем, залишається Греція. Втім, російських туристів, які їдуть із Туреччини до Греції на своїх автомобілях, також вже розвертали на грецькому кордоні.

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туристиросіяниЕвросоюзВідпочинок за кордоном