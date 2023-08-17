Російські авіакомпанії все частіше скасовують рейси через поломки літаків: останні випадки

У російських авіакомпаній почастішали інциденти з технічними несправностями літаків. Через це скасовуються рейси та виконуються польоти з поламаним обладнанням.
Про останні такі випадки TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на російські ЗМІ.
Проти російської авіакомпанії Red Wings порушено кримінальну справу за перевезення 13 серпня літаком з несправною системою кондиціювання 406 пасажирів рейсу Анталья-Москва.
Також справа заведена через те, що внаслідок дій авіакомпанії пасажири не змогли вилетіти з аеропортів низки країн у період з 12 по 14 серпня і тривалий час перебували в некомфортних умовах, чекаючи на рейс. Тоді одночасно вийшли з ладу два із трьох Boeing-777 у флоті компанії.
Останніми днями скасування вильотів російських літаків через технічні несправності трапляються все частіше. Наводимо останні випадки за інформацією профільного телеграм-каналу.
2022 року літаки в РФ виконали тисячі рейсів зі зношеними запчастинами.
Раніше повідомлялося, що російські літаки не вдається повернути до неба без американських комплектуючих.
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