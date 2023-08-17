Российские авиакомпании все чаще отменяют рейсы из-за поломок самолетов: последние случаи

У российских авиакомпаний участились инциденты с техническими неисправностями самолетов. Из-за этого отменяются рейсы и выполняются полеты с поломанным оборудованием.
О последних таких случаях TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на российские СМИ.
Против российской авиакомпании Red Wings возбуждено уголовное дело за перевозку 13 августа на самолете с неисправной системой кондиционирования 406 пассажиров рейса Анталья-Москва.
Также дело заведено из-за того, что в результате действий авиакомпании пассажиры не смогли вылететь из аэропортов ряда стран в период с 12 по 14 августа и длительное время находились в некомфортных условиях, ожидая рейса. Тогда одновременно вышли из строя два из трех Boeing-777 во флоте компании.
В последние дни отмены вылетов российских самолетов из-за технических неисправностей случаются все чаще. Приводим последние случаи по информации профильного телеграм-канала.
В 2022 году самолеты в РФ выполнили тысячи рейсов с изношенными запчастями.
Ранее сообщалось, что российские самолеты не удается вернуть в небо без американских комплектующих.
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