У Росії скасовують авіарейси на курорти Туреччини: причини

Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси до Анталії та Стамбула з різних міст. Туристичні компанії пояснюють скорочення польотів низьким попитом на тури.

Відпочинок у Туреччині стає не по кишені російським туристам і рейси з регіонів не заповнюються, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на turizmajansi.com.

Компанія Southwind Airlines скасувала половину прямих рейсів з Оренбурга до Анталії – замість щоденних перельотів у графіку залишилися 3 на тиждень. Туристичні компанії пояснили це низьким попитом через високі ціни – тури до Туреччини не по кишені російським туристам.

Авіакомпанія Red Wings також скасувала кілька рейсів з Оренбурга до Стамбула наприкінці травня.

Крім того, скасування рейсів до Туреччини почалося і в інших регіонах. Наприклад, Turkish Airlines скасувала один із двох рейсів до Анталії минулими вихідними.

Фото: Туризм у Стамбулі (pixabay.com)

Хоча e Туреччині цього року роблять ставку на туристів із РФ, турецькі експерти також прогнозують, що країну відвідають 3 млн росіян, хоча мета була залучити вдвічі більше. Для багатьох російських туристів тури в 2023 році не по кишені, тому туроператори не можуть забезпечити достатньо туристів на запланованих рейсах.

Нагадаємо, ми писали, де українцям відпочити влітку 2023 року без туристів із РФ.

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