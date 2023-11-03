Робота у Німеччині: які вакансії і зарплату пропонують українцям без знання мови

Німеччина надала тимчасовий захист понад 1 млн українців. Чимало людей вирушають туди з метою працевлаштування, зокрема, й після прихистку в іншій країні.

На яку роботу можна влаштуватися в цій країні без знання мови та скільки можна заробляти, у коментарі РБК-Україна розповіла директор з міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Міхаліна Сєлевич.

Яку роботу пропонують українцям без знання мови

Без знання німецької мови і досвіду українці можуть працевлаштуватися у Німеччині на виробництві або в сфері логістики, зокрема, на складах, де найчастіше пропонують роботу пакувальників, зазначає Міхаліна Сєлевич.

За таку роботу платять мінімальну ставку – 12-13 євро на годину до відрахувань.

"Така робота не вимагає знання німецької мови, оскільки зазвичай на підприємствах чи складах є люди, які говорять українською і можуть бути комунікаторами між керівництвом та найманими працівниками", – пояснює вона.

Є вакансії з вищими ставками – наприклад, кур'єр для поштового оператора матиме 16,03 євро за годину до відрахувань. На додачу до зарплати працівникам можуть нараховувати компенсацію за інфляцію у різних розмірах, яку отримують й іноземці. Для кур'єра вона може складати до 190 євро на місяць.

"Залежно від очікувань німецьких роботодавців та мовних навичок внутрішніх співробітників їхніх компаній, вони відкриті для найму працівників, які розмовляють англійською", – додає фахівець.

Фото: На підприємствах є люди, які знають мову працівників (freepik.com)

На яких умовах можна приїхати працювати до Німеччини

Українці, які приїжджають до Німеччини, мають оформити статус тимчасового захисту. Цей процес регулюється §24 Закону про правовий статус іноземців у Німеччині, зауважує Міхаліна Сєлевич.

"Саме на підставі цього параграфа біженці отримують дозвіл на тимчасове проживання "Aufenthaltstitel". Працевлаштуватися можна після отримання цього дозволу. Фактично на даний момент це єдиний спосіб для громадян України працювати у Німеччині без знання мови і досвіду", – наголошує вона.

Хоча посольство Німеччини в Україні на своєму сайті інформує про можливість оформити німецькі візи для громадян України у закордонних представництвах Німеччини, які знаходяться в країнах-сусідах України, але практика показує, що це не стосується працівників без кваліфікацій, додає експерт.

"Громадянин України, який не є висококваліфікованим працівником, а їде до Німеччини на просту фізичну роботу з України, може працювати лише після оформлення статусу тимчасового захисту".

Фото: Робота в Німеччині на автозаводі (gettyimages.com)

Німецькі працедавці починають "відкривати" для себе працівників із України

На німецькому ринку праці зараз існує дефіцит понад 1,5 млн працівників і пропозицій роботи. Тому існує висока ймовірність того, що працевлаштування на німецькому ринку стане дедалі цікавішим для українців, припускає Міхаліна Сєлевич.

"Вищі, ніж у Польщі зарплати, спрощення доступу до ринку праці, інтеграційні та мовні курси – лише деякі з факторів, які впливатимуть на привабливість роботи у Німеччині. Німецькі роботодавці більш зацікавлені і відкриті до працевлаштування українців, ніж це було рік тому і до початку повномасштабного вторгнення. Вони починаються "відкривати" для себе працівників з України", – каже вона.

Дослідження Німецького інституту економічних досліджень свідчить про те, що на початку 2023 року лише 18% українських біженців були професійно активними.

"Зараз, за нашими опитуваннями, цей показник може становити 31%. Ми припускаємо, що в майбутньому ця частка може сягати 70–80%. Це є результатом ефективної системи підтримки в Німеччині, яка мотивує біженців братися за роботу та інтегруватися в місцеву громаду", – зазначає директор з міжнародного розвитку платформи EWL.

Щоб полегшити вихід біженців на ринок праці та інтеграцію в новому середовищі, німецькі компанії, самоврядування та центральні органи влади запровадили низку ініціатив, таких як мовні та професійні курси, що сприяли цьому результату.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині схвалили спрощення працевлаштування біженців. Українців братимуть на роботу і без гарного володіння німецькою мовою.

Також ми розповідали, що у Німеччині зросте мінімальна зарплата. Поетапне її підвищення заплановане на у 2024 і 2025 роки.

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