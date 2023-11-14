Робота в Литві: які вакансії і зарплату пропонують українцям без знання мови

У Литві рівень зайнятості українських біженців – один із найвищих у Європі. Загалом роботу знайшли понад 25 тисяч українців із тимчасовим захистом.

Які вакансії та зарплати пропонують українцям у Литві без знання мови, у коментарі РБК-Україна розповіла керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Які вакансії пропонують українцям у Литві

У Литві, як і в інших країнах Європи, українці, які не володіють місцевою мовою, можуть працевлаштуватися на підприємства, де потрібно виконувати просту фізичну роботу. У зв'язку зі специфікою литовської економіки багато вакансій є на підприємствах харчової промисловості, наприклад, з виробництва м’ясної продукції, а також в автомобільній галузі.

"У Литві багато м’ясних підприємств, які працюють не тільки на внутрішній ринок, але на експорт, наприклад, до сусідніх України і Польщі. Тому часто потрібні працівники на ці заводи. Ця робота в основному пов’язана з пакуванням готової продукції (копченостей, шинки, напівфабрикатів), а не з сирим м’ясом, оскільки підприємства сучасні і автоматизовані", – розповідає Маргарита Нестеренко.

Також є вакансії для іноземців на підприємствах з виробництва алкогольних напоїв, морозива.

Так само, як у Чехії, Польщі та Румунії, у Литві є підприємства автомобільної галузі, де виробляють комплектуючі для автомобілів, зокрема електронні кабелі. Зарплата – від 750 євро нетто, тобто "на руки" (30 тис. грн). З урахуванням премій та бонусів, в середньому зарплата може сягати 1000-1300 євро нетто (40,3-52 тис. грн).

Фото: Робота з харчовою продукцією (gettyimages.com)

На литовських підприємствах можна спілкуватися російською, оскільки в країні розуміють і говорять цією мовою. Але зараз деякі роботодавці працевлаштовують перекладачів для українських працівників та прописують робочі інструкції українською, звертає увагу спеціаліст.

Мінімальна зарплата у Литві трохи вища за польську – 840 євро брутто (до відразувань), приблизно 34 тис. грн. У Польщі мінімальна зарплата з липня 2023 року становить 796 євро брутто (32 тис. грн).

Як легалізувати перебування і працевлаштуватися

Статус тимчасового захисту у Литві можуть отримати громадяни України, які вперше приїхали до Литви у зв’язку з початком воєнних дій на території України (після 24 лютого 2022 року). Подати заявку на отримання тимчасового захисту можна заздалегідь та дистанційно на сайті Литовського Департаменту міграції. Після цього установа видасть карту реєстрації, на підставі якої громадянин України зможе працевлаштуватися.

"Важливим нюансом є те, що такий статус може отримати громадянин України, який проживав на момент повномасштабного вторгнення в Україні і не має статусу тимчасового захисту і актуальної посвідки на проживання чи віз в інших країнах ЄС", – звертає увагу Маргарита Нестеренко.

Але є також альтернативний варіант – отримати посвідку на проживання у Литві з гуманітарних причин. Її може одержати українець, який не знаходився в Україні на початок повномасштабного вторгнення, але не може повернутися додому.

"При подачі документів громадянин України має вказати, чому не може повернутися на територію своєї держави. Важливо при цьому не мати дозволів на проживання, віз та статусу тимчасового захисту в інших країнах ЄС. Посвідку також варто оформлювати на сайті Литовського департаменту міграції, для українців цей документ є безкоштовним. Час виготовлення документу 1-3 місяці", – пояснює експерт.

Наявність статусу тимчасового захисту або посвідки відкриває для громадян України вільний доступ до литовського ринку праці.

Фото: Робота на автопідприємтсві (gettyimages.com)

Залишилося небагато місць, де не працюють українці

Литва до війни також була напрямком для трудової міграції українців. А зараз на користь вибору країни впливає ще культурна і ментальна близькості.

"Є ріст інтересу до роботи у Литві як з боку українців, так і литовські роботодавці зацікавлені в їхньому працевлаштуванні. Навіть ті, хто до 24 лютого не працевлаштовував українців, зараз виявляють таке бажання. В країні залишилося небагато закладів крупного і середнього бізнесу, де б не працювали українці", – каже Маргарита Нестеренко.

Литовські роботодавці заохочують українців до праці різними бонусами. Наприклад, преміями, пропонують безкоштовне харчування (одно- чи дворазове).

"Литва є також є однією з небагатьох країн ЄС, яка надає житло для працівників безкоштовно. Це дозволяє українцям значно зекономити на витратах порівняно з країнами Західної Європи. Хоч середня зарплата у Литві менше за виплати у країнах з більш заможною економікою, але грошові заохочення з боку і роботодавців, і держави дозволяють українцям заробити більше", – звертає увагу експерт.

Як свідчать дані звіту Міжнародної організації з міграції, опубліковані у жовтні цього року, 86% переселенців з України, які рятуються від війни у Литві, не мають наміру переїжджати в іншу країну. Близько 37% українських біженців у Литві мають роботу. Ще 24% – безробітні або шукають роботу.

Крім того, дослідження показують, що переважна більшість литовців (76%) схвалюють прийом біженців з України (дані опитування, яке Sprinter провів на замовлення Вільнюського офісу МОМ).

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