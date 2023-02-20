Робота і гроші. Скільки переселенців повернулися в рідні міста

В Україні минулої весни налічувалося 8 мільйонів переселенців, третина людей вже повернулися до своїх домівок. Часто українців не зупиняє навіть наближеність населеного пункту до лінії фронту.

Як живуть зараз переселенці в Україні та які найбільші потреби у людей, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Як виглядає "портрет" людей, які вимушено покинули свої домівки в Україні

Зараз в Україні – понад 5,3 млн внутрішніх переселенців. У травні 2022 року таких людей налічувалося 8 мільйонів.

Більшість переселенців хочуть повернутися додому, майже 3 млн – вже повернулися до своїх домівок, розповів заступник голови представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Стівен Роджерс. Разом із біженцями це 5,5 мільйона українців.

"55% переселенців – це жінки. Ми знаємо, що в кожній четвертій сім’ї ВПО є люди з інвалідністю. І майже кожна п’ята сім’я має дитину віком 1-5 років. З самого початку і зараз головною потребою залишається фінансова допомога. Адже ви перемістилися в інший регіон і вам потрібно тут знайти роботу", – пояснив він.

Між тим, станом на жовтень 2022 року, роботу мали тільки 34% ВПО. Для чверті з них єдиним джерелом доходу є допомога від держави.

28-30% від усіх переселенців – люди з областей, які окуповані Росією.

Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)

Причини, чому переселенці повертаються додому

"Коли ми питаємо, що стало причиною повернення, то переважно це стосується возз'єднання сім’ї, і також впливає фінансова ситуація. Звісно, є ще такі фактори, як безпека і сервіс, але зараз це зустрічається рідше. Раніше люди часто згадували про кращий доступ до медичної допомоги, товарів, послуг", – каже представник міжнародної організації.

За його словами, енергетична криза сильно не вплинула на переміщення українців, бо люди стали дуже стійкі. Безпека у списку факторів, чому українці повертаються додому, не є ключовим.

"Безпека зазвичай не є першочерговою причиною. Найперше – люди сумують за домом, хочуть бути зі своєю родиною, друзями. Вони думають, що, можливо, вдома їм буде легше знайти роботу чи повернутись на попередню. Нехай без роботи, але хоча б є де жити, за це не треба платити багато грошей", – каже експерт.

Фото: Переселенці в Дрогобичі навесні 2022 року (УНІАН)

Скільки людей живуть у колективних центрах

За даними МОМ, понад половина ВПО орендують житло, 30% – живуть у родичів або друзів. 2-3% оселилися у незнайомих людей.

Лише 4% переселенців живуть у колективних центрах це переважно навчальні заклади, літні табори, де немає необхідних умов для перезимування. Там залишаються люди, яким зовсім немає куди податися.

"І найбільше в цих центрах живуть люди поблизу лінії фронту, де справді немає роботи і проблеми з постачанням продуктів. Часто мешканцями цих центрів є старші люди, яким немає куди їхати", – звертає увагу Стівен Роджерс.

Найбільше ВПО оселилися на Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині, Одещині та у місті Києві. Хоча спочатку війни більше переселенців їхали на захід України.

"Для людей переважно краще залишитися десь поблизу, аніж проїхати через усю країну. Особливо це стосується тих переселенців, які переїжджали не 24 лютого, а пізніше, коли ситуація дещо стабілізувалася", – пояснює фахівець.

У минулому місяці 589 тисяч переселенців планували залишатися на нових місцях. Головні причини – це безпека і відсутність доступу до послуг у їхньому рідному регіоні. Серед них є переселенці з окупованих територій.

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