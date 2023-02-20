Работа и деньги. Сколько переселенцев вернулись в родные города

В Украине прошлой весной насчитывалось 8 миллионов переселенцев, треть уже вернулись в свои дома. Часто украинцев не останавливает даже близость населенного пункта к линии фронта.

Как живут сейчас переселенцы в Украине и каковы наибольшие потребности у людей, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Как выглядит "портрет" людей, вынужденно покинувших свои дома в Украине

Сейчас в Украине – более 5,3 млн внутренних переселенцев. В мае 2022 года таких людей насчитывалось 8 миллионов.

Большинство переселенцев хотят вернуться домой, почти 3 млн – уже вернулись в свои дома, рассказал заместитель главы представительства Международной организации по миграции в Украине Стивен Роджерс. Вместе с беженцами это 5,5 миллионов украинцев.

"55% переселенцев – это женщины. Мы знаем, что в каждой четвертой семье ВПЛ есть люди с инвалидностью. И почти каждая пятая семья имеет ребенка в возрасте от 1-5 лет. С самого начала и сейчас главной потребностью остается финансовая помощь. Вы ведь переместились в другой регион и вам нужно здесь найти работу", – пояснил он.

Между тем по состоянию на октябрь 2022 года работу имели только 34% ВПО. Для четверти из них единственным источником дохода является помощь от государства.

28-30% всех переселенцев – люди из областей, которые оккупированы Россией.

Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

Причины, почему переселенцы возвращаются домой

"Когда мы спрашиваем, что стало причиной возвращения, то преимущественно это касается воссоединения семьи, и также влияет финансовая ситуация. Конечно, есть еще такие факторы как безопасность и сервис, но сейчас это встречается реже. Раньше люди часто упоминали о лучшем доступе к медицинской помощи, товарам, услугам", – говорит представитель международной организации.

По его словам, энергетический кризис сильно не повлиял на перемещение украинцев, потому что люди стали очень стойкими. Безопасность в списке факторов, почему украинцы возвращаются домой, не является ключевой.

"Безопасность обычно не является первоочередной причиной. Прежде всего – люди скучают по дому, хотят быть со своей семьей, друзьями. Они думают, что, возможно, дома им будет легче найти работу или вернуться на предыдущую. Пусть без работы, но хотя бы есть где жить, за это не нужно платить много денег", – говорит эксперт.

Фото: Переселенцы в Дрогобыче весной 2022 года (УНИАН)

Сколько людей живут в коллективных центрах

По данным МОМ, более половины ВПЛ арендуют жилье, 30% – живут у родственников или друзей. 2-3% поселились у незнакомых людей.

Только 4% переселенцев живут в коллективных центрах – это преимущественно учебные заведения, летние лагеря, где нет необходимых условий для перезимования. Там остаются люди, которым совсем некуда податься.

"И больше всего в этих центрах живут люди вблизи линии фронта, где действительно нет работы и проблемы с поставкой продуктов. Часто жителями этих центров являются люди постарше, которым некуда ехать", – обращает внимание Стивен Роджерс.

Больше все ВПЛ поселились на Днепропетровщине, Харьковщине, Киевщине, Одесщине и в городе Киеве. Хотя сначала войны больше переселенцев ехали на запад Украины.

"Для людей предпочтительнее остаться где-то поблизости, чем проехать через всю страну. Особенно это касается тех переселенцев, которые переезжали не 24 февраля, а позже, когда ситуация несколько стабилизировалась", – объясняет специалист.

В прошлом месяце 589 000 переселенцев планировали оставаться на новых местах. Главные причины – безопасность и отсутствие доступа к услугам в их родном регионе. Среди них есть переселенцы с оккупированных территорий.

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