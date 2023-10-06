Різна підтримка. Які виплати отримують біженці у Німеччині та на що мають право українці

Соціальна підтримка біженців у Німеччині може створювати додатковий стимул для міграції. Таке питання все частіше порушують політики країни.

Які виплати та права отримують шукачі притулку та втікачі від війни в Україні, РБК-Україна розповідає з посиланням на DW.

На що мають право українські біженці в Німеччині

Українці посилили хвилю міграції до Німеччини – країна надала тимчасовий захист вже понад 1 млн людей з України. Втім, перелік доступних соціальних послуг для іноземців зі статусом біженця (міжнародний захист) та українців із тимчасовим захистом відрізняється.

Українці, які втекли від війни, мають особливий статус згідно із Директивою ЄС про тимчасовий захист. Він дає можливість українцям швидко отримати тимчасовий дозвіл на проживання без проходження процедури надання притулку.

Також українські біженців мають право працевлаштуватися, користуватися медичним страхуванням та віддати дітей до школи в Німеччині.

Водночас українці із тимчасовим захистом мають право на отримання соціальних виплат, основна з яких – допомога Bürgergeld (базовий дохід для гідного життя німецьких громадян) від центру працевлаштування. Виплати розраховані так, щоб отримувачі були забезпечені грошима на їжу, одяг, предмети особистої гігієни, квитки на проїзд та оплату електроенергії.

Фото: Українці у Німеччині (gettyimages.com)

Зараз доросла самотня людина отримує 502 євро на місяць, пари – по 451 євро на людину. Українські біженці також мають право оплату орендного житла за рахунок держави.

Яку допомогу та права надають прохачам притулку

Біженці із інших країн їдуть до Німеччини, щоб подати прохання про надання притулку (міжнародний захист). Спочатку цих людей селять уцентрах первинного прийому (Erstaufnahmeeinrichtung), які часто розташовані у колишніх військових казармах.

Там їх забезпечують харчуванням та спальним місцем у загальних кімнатах. Через декілька тижнів або місяців біженців відправляють в інше місце проживання. Найчастіше це муніципальні гуртожитки на 30-100 осіб. Умови проживання в таких притулках можуть відрізнятися – від занедбаного будинку на околиці до нової будівлі з окремими кімнатами, кухнями та доглянутою територією.

Для біженців є правило не подорожувати: поки триває процедура надання притулку, їхня свобода пересування обмежена.

Грошова підтримка для шукачів притулку відрізняється від виплат українцям. Після реєстрації ця категорія іноземців мають право на допомогу від держави у покритті базових потреб. Їм видають кишенькові гроші на особисті потреби – близько 150 євро на місяць. А продукти харчування, одяг, ліки, предмети особистої гігієни та домашнього вжитку біженці можуть отримати у центрах первинного прийому.

Інколи замість натуральної допомоги видають гроші – для біженця без сім'ї ця сума до 367 євро на місяць. Якщо біженці виконують якусь добровільну роботу, їм можуть платити до 200 євро.

Фото: Акція на підтримку біженців у Німеччині у жовтні 2020 року (unsplash.com)

За потреби невідкладного медичного втручання прохачів притулку направляють до лікарні. Аналізи, хірургічне втручання, перебування у стаціонарі оплачують органи соціального забезпечення.

Нетермінові візити до лікаря в різних федеральних землях для біженців організовують по-різному. В одних регіонах можна напряму звернутися до спецаліста, в інших – через сертифікат від відомства у справах іноземців. Після отримання статусу біженця іноземці мають доступ до регулярного медичного обслуговування.

Нагадаємо, ми розповідали, які виплати з Jobcenter отримує сім'я з двома дітьми у Німеччині. Крім грошей, українцям оплачують оренду житла та навчання дітей. Допомога з безробіття наступного року зросте на 12%.

Також ми розповідали, що чекає на українців, які поїдуть до Німеччини повторно. Людина може приїхати тільки до тієї землі, де до свого виїзду була зареєстрована. Але пункти прийому більше не приймуть.

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