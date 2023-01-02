Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни

2022 – рік, який абсолютно все змінив назавжди. Україна стала широко висвітлюваною темою у світових ЗМІ та державою року за версією британського журналу The Economist. На жаль, не через наш величезний туристичний потенціал та привабливі дестинації.

Не буду розповідати про його складнощі, адже кожен відчував та переживав його по-своєму. Спробую проаналізувати його з практичного боку.

Після шоку та паніки. Чи мандрують українці у цей складний час

2020-й, який вся туристична індустрія вважала катастрофічним через пандемію COVID, сьогодні вже згадується як легка розминка до тих викликів, з якими ми зіштовхнулись у році, який щойно минув. Але, як і тоді, ключовими факторами для бізнесу залишаються гнучкість та швидке прийняття рішень, а також діджиталізація. Тільки сьогодні через ризик блекауту вона нерозривно пов’язана з енергетичною незалежністю.

Безперечно, багато бізнесів мусили проводити скорочення штатів, релокуватись, кардинально змінювати діяльність, чимало з них опинились в окупації, пошкоджено чи зруйновано. Але в цілому туризм в Україні, як такий, не зник. Якщо навесні зберігався стан шоку та паніки, то вже з літа українці почали активніше підтримувати повноцінне життя, попри підступні дії країни-агресора.

Фото: З літа 2022 року в Україні почав активізуватися туризм (Getty Images)

Попри збереження суспільної думки про те, що відпочинок не на часі, все ж багато українців дозволяють собі так звані вікенди для перезавантаження. Це дозволяє трохи зняти ту напругу, яка не зникає з 24 лютого, та відновити енергію для продуктивної роботи на благо як своєї родини, так і держави (це і податки, і донати).

Якщо влітку та на початку осені головним питанням внутрішнього туриста була безпека, то сьогодні це електроенергія. І я хочу окремо відзначити ініціативу Ukrainian Hotel & Resort Association, завдяки якій туристи мають змогу перевірити готовність закладу зустрічати своїх гостей під час відключень світла. Таких закладів чимало не тільки серед готелів, що підкреслює готовність українського бізнесу до швидких та нестандартних рішень.

Щодо іноземних туристів. На сьогодні дуже важко достеменно підрахувати, скільки саме "класичних" туристів побувало в Україні серед загальної кількості іноземних громадян.

За даними Держприкордонслужби, у січні-лютому в Україну в’їхало 825 000 іноземців. За наступні два місяці (березень, квітень) – 280 000 і протягом травня-серпня – 710 000 осіб. В основному переважали громадяни Угорщини, Румунії, Польщі та Молдови, з кожної з цих країн прибуло понад 100 000 представників. Трохи менше приїхало з Білорусії, США, Туреччини, Литви, Великої Британії, Німеччини, Словаччини, Чехії.

Фото: Почастішали бронювання соло-турів для однієї людини, або сімейні поїздки (Getty Images)

Більшість з них – журналісти, дипломатичні працівники, волонтери, громадські активісти, близькі та родичі українців. Проте вони також користуються послугами туристичного ринку, зокрема, місцями розміщення та закладами харчування.

Серед туристів, які приїздили в цьому році, також окремо хочу виділити хасидів. Ці безстрашні хлопці попри всі застереження не зрадили своїм традиціям – у 2022 році до Умані на святкування Рош га-Шана приїхали 23 тисячі паломників, хоча очікувалось не більше 10 тисяч. Для порівняння, у 2021 році на святкування прибуло 30 тисяч паломників, у 2020 – 2,5 тисячі.

Закінчився рік, не закінчується війна: що далі?

Щодо прогнозів – на сьогодні спостерігається певна динаміка продажів у туристичному секторі. В середньому зростання становить 10-15%, що пов’язано зі святами. Це результат як бронювань турів на нашому порталі, так і загалом ситуація в інших туроператорів.

Також вже промальовуються певні тенденції та поведінка потенційних туристів:

серед бронювань переважають санаторний (оздоровчий) відпочинок та відпочинок для заспокоєння, якомога далі від повітряних тривог, вибухів;

однією з ключових вимог до закладу розміщення є безперебійна наявність світла, води, зв’язку – щоб не як вдома;

почастішали бронювання соло-турів для однієї людини, або сімейні поїздки. Відповідно, популярність групових турів значно зменшилась;

нерідко люди бронюють тури “на завтра”, бо про планування сьогодні можна тільки мріяти.

Фото: Нерідко люди бронюють тури “на завтра”, бо про планування сьогодні можна тільки мріяти (Getty Images)

Я завжди намагаюся мислити позитивно та шукати шлях, якщо не вгору, то вперед, навіть у найдраматичніших подіях. Тому цей рік ми з командою завершили зі сталевою вірою в Перемогу та очікуванням мільйонів туристів після неї. Морально ми до цього “буму” готові, фактично робимо все можливе, щоб ця мить настала якомога скоріше.

Як і більшість українських компаній, частину прибутку ми перераховуємо на допомогу переселенцям в Україні. Коли над Україною нависла загроза блекауту, було започатковано ініціативу #LibertyLights для збору коштів на павербанки, ліхтарики, ковдри та облаштування для укриттів. А для підтримки бойового духу запрошуємо всіх обрати найсміливіших, найгероїчніших, найвидатніших, найвигадливіших цього року, щоб нагородити премією Ukraine Brave Awards.

У 2022-му Україна стала тим потужним брендом, про який ми мріяли, заради якого працювали багато років. Величезною ціною життів та здоров’я наших співгромадян й іноземних добровольців, про що ми ніколи не забудемо. Ми здивували, об’єднали, надихнули світ, який обов’язково мільйонами поїде до України щойно скінчиться війна та мине загроза.

Тож віримо та не зупиняймося! Слава Україні!

Раніше голова Державного агентства розвитку туризму України Маряна Олеськів розповіла у інтерв'ю РБК-Україна, що після нашої перемоги в Україну поїдуть мільйони туристів.