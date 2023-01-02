Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны

2022 – год, абсолютно все изменивший навсегда. Украина стала самой широко освещаемой темой в мировых СМИ в 2022 и государством года по версии британского журнала The Economist. К сожалению, не из-за нашего огромного туристического потенциала и привлекательной дестинации.

Не буду рассказывать о его сложностях, ведь каждый чувствовал и переживал его по-своему. Попытаюсь проанализировать его с практической стороны.

После шока и паники. Путешествуют ли украинцы в это сложное время

2020-й, который вся туристическая индустрия считала катастрофическим из-за пандемии COVID, сегодня уже упоминается как легкая разминка до тех вызовов, с которыми мы столкнулись году, который только что закончился. Но, как и тогда, ключевыми факторами для бизнеса остаются гибкость и быстрое принятие решений, а также диджитализация. Только сегодня из-за риска блекаута она неразрывно связана с энергетической независимостью.

Безусловно, многие бизнесы должны были проводить сокращение штатов, релоцироваться, кардинально менять деятельность, многие из них оказались в оккупации, повреждены или разрушены. Но в целом туризм в Украине как таковой не исчез. Если весной сохранялось состояние шока и паники, то уже с лета украинцы начали активнее поддерживать полноценную жизнь, несмотря на коварные действия страны-агрессора.

Фото: С лета 2022 года в Украине начал активизироваться туризм (Getty Images)

Несмотря на сохранение общественного мнения о том, что отдых не ко времени, все же многие украинцы позволяют себе так называемые уикенды для перезагрузки. Это позволяет немного снять то напряжение, которое не исчезает с 24 февраля, и восстановить энергию для продуктивной работы во благо как своей семьи, так и государства (это и налоги, и донаты).

Если летом и в начале осени главным вопросом внутреннего туриста была безопасность, сегодня это электроэнергия. И я хочу отдельно отметить инициативу Ukrainian Hotel & Resort Association, благодаря которой туристы могут проверить готовность заведения встречать своих гостей во время отключений света. Таких заведений немало не только среди гостиниц, что подчеркивает готовность украинского бизнеса к быстрым и нестандартным решениям.

Относительно иностранных туристов. На сегодняшний день очень трудно подсчитать, сколько именно "классических" туристов побывало в Украине среди общего количества иностранных граждан.

По данным Госпогранслужбы, в январе-феврале в Украину въехало 825 тысяч иностранцев. За следующие два месяца (март, апрель) – 280 000 и в течение мая-августа – 710 000 человек. В основном преобладали граждане Венгрии, Румынии, Польши и Молдовы, из каждой из этих стран прибыло более 100 000 представителей. Чуть меньше приехало из Белоруссии, США, Турции, Литвы, Великобритании, Германии, Словакии, Чехии.

Фото: Участились бронирование соло-туров для одного человека, или семейные поездки (Getty Images)

Большинство из них – журналисты, дипломатические работники, волонтеры, общественные активисты, близкие и родственники украинцев. Однако они также пользуются услугами туристического рынка, в частности, местами размещения и заведениями питания.

Среди приезжающих в этом году туристов также отдельно хочу выделить хасидов. Эти бесстрашные ребята на все оговорки не изменили своим традициям – в 2022 году в Умань на празднование Рош га-Шана приехали 23 тысячи паломников, хотя ожидалось не более 10 тысяч. Для сравнения, в 2021 году на празднование прибыло 30 тысяч паломников, в 2020 – 2,5 тысяч.

Закончился год, не заканчивается война: что дальше?

Что касается прогнозов – на сегодняшний день наблюдается определенная динамика продаж в туристическом секторе. В среднем рост составляет 10-15%, что связано с праздниками. Это результат как бронирования туров на нашем портале, так и в целом ситуация у других туроператоров.

Также уже прорисовываются определенные тенденции и поведение потенциальных туристов:

среди бронирований преобладают санаторный (оздоровительный) отдых и отдых для успокоения, как можно дальше от воздушных тревог, взрывов;

одним из ключевых требований к заведению размещения является бесперебойное наличие света, воды, связи – чтобы не как дома;

участились бронирование соло-туров для одного человека, или семейные поездки. Соответственно, популярность групповых туров значительно снизилась;

нередко люди бронируют туры "на завтра", потому что о планировании сегодня можно только мечтать.

Фото: Нередко люди бронируют туры "на завтра", потому что о планировании сегодня можно только мечтать (Getty Images)

Я всегда стараюсь мыслить положительно и искать путь, если не вверх, то вперед, даже в самых драматических событиях. Потому этот год мы с командой завершили со стальной верой в Победу и ожиданием миллионов туристов после нее. Морально мы к этому "буму" готовы, фактически делаем все возможное, чтобы это мгновение наступило как можно скорее.

Как и большинство украинских компаний, часть прибыли мы перечисляем в помощь переселенцам в Украине. Когда над Украиной нависла угроза блекаута, была начата инициатива #LibertyLights для сбора средств на павербанки, фонарики, одеяла и обустройство для укрытий. А для поддержания боевого духа приглашаем всех выбрать самых смелых, героических, выдающихся, затейливых в этом году, чтобы наградить премией Ukraine Brave Awards.

В 2022 году Украина стала тем мощным брендом, о котором мы мечтали, ради которого работали много лет. Огромная цена жизней и здоровья наших сограждан и иностранных добровольцев, о чем мы никогда не забудем. Мы удивили, объединили, вдохновили мир, который обязательно миллионами поедет в Украину, как только кончится война и пройдет угроза.

Так что верим и не останавливаемся! Слава Украине!

Ранее глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив рассказала в интервью РБК-Украина, что после нашей победы в Украину поедут миллионы туристов.