Рік у каюті. Як живеться українській біженці на кораблі в Шотландії

На круїзних лайнерах у Шотландії за рік розмістили майже 3 тисячі біженців із України. Тепер досвід хочуть запозичити в Англії.

Як живеться українцям у каютах на пришвартованому круїзному лайнері в столиці Шотландії , TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на inews.co.uk.

У яких умовах мешкають біженці на лайнері

Киянка Олеся живе із 16-річним сином на судні MS Victoria в Единбурзі з 26 червня 2022 року. Вони прибули за схемою суперспонсорства, у якій взяли участь 19 400 українців. Із них 1200 осіб були розміщені на MS Victoria, а 1750 – на іншому кораблі в Глазго.

Каюта киянки тісна, там розміщуються два односпальні ліжка, тумбочка з дзеркалом, невеликий санвузол. У деяких кімнатах розміщується лише одна людина, в інших – до трьох.

"Це дуже схоже на готель, за винятком коридору довжиною 187 метрів з безліччю кімнат та дверей. Не в кожній кімнаті є вікно. Інші люди можуть сперечатися через це, деякі скаржилися. Кажуть, важко вставати вранці, коли навколо темно", – розповіла Олеся.

Біженців на круїзному лайнері годують сніданком та вечерею, обід можна купити за 4 фунти стерлінгів або у магазинах на суші. Залежно від того, хто шеф-кухар, можуть готувати і українську їжу.

Фото: Круїзний лайнер у Единбурзі (inews.co.uk)

Біженці можуть вільно залишати корабель, протягом дня їх возить у місто мікроавтобус. Діти навчаються у місцевих школах, деякі дорослі працюють поблизу або вивчають англійську мову. Олеся та її друзі здійснюють одноденні поїздки до інших шотландських міст.

На борту є два кінотеатри: в одному демонструють дитячі фільми 2-3 рази на тиждень о 17:00, в іншому дорослі дивляться фільми о 19:00. Дитячим клубом керують ті, хто працював у сфері догляду дітей в Україні.

Фото: Санвузол у каютах (inews.co.uk)

Однією з переваг життя на кораблі Олеся називає спільноту українців, на відміну від тих біженців, які оселилися у сім'ях британців.

Для Олесі досвід проживання на лайнері виявився позитивним. Вона сподівається повернутися до України, де живуть її чоловік та собака, як тільки це стане безпечно. Зараз їй може бути тісно, але вона почувається у безпеці.

Із наближенням літа у Шотландії припиняється використання круїзних лайнерів. Деяких мешканців MS Victoria вже переселили на сушу.

Але близько 1150 людей, переважно українці з подружжям-іноземцями, все ще перебувають на борту. Ті, хто залишився на лайнері, точно не знають, до якого житла їх переведуть, але очікують, що переїдуть до липня. Корабель "Глазго" також вже звільняють.

Фото: Кінотеатр на кораблі (inews.co.uk)

Яке житло готують для біженців на баржах в Англії

Уряд Великої Британії планує розміщувати біженців на баржах біля узбережжя Дувру, тому вивчається успіх шотландської моделі круїзного лайнера як житло.

Міністр внутрішніх справ Суелла Браверман готується оголосити про плани розмістити до 506 мігрантів на борту триповерхової баржі у Портлендській гавані Дувру.

Баржа раніше використовувалася в Нідерландах для розміщення близько 500 прохачів притулку на початку 2000-х років. Після критики умов судно переобладнали – там з'явилися кімнати із санвузлами, зал із телевізором та тренажерний зал.

Однак для поїздки до міста мешканців доведеться супроводжувати через "зону суворого режиму". План уже викликав серйозну критику.

Наприклад, місцевий депутат Джоанна Черрі стверджує, що круїзний лайнер "цілком відрізняється від об'єктів, які розглядає британський уряд".

"Це не промислова баржа, це дуже зручне розміщення у каютах. До цього корабля ставилися з повагою та турботою, визнаючи, що українці втекли від військової ситуації. Не думаю, що баржа – гідне місце", – зазначила вона.

Нагадаємо, ми писали, що у Румунії почали масово виселяти українських біженців.

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