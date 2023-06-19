Музеї та храми. Які культурні об'єкти затопило після підриву Каховської ГЕС

Внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС затопленими виявилися десятки пам'яток архітектури, музеїв та історичних споруд. Значна частина особливо цінних об'єктів знаходиться на окупованих територіях.

Про шість постраждалих пам'яток TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на meduza.io.

Підтоплення значною мірою торкнулося 11 пам'яток архітектури національного та місцевого значення в Херсоні та Новій Каховці, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України. За даними лабораторії моніторингу української спадщини HeMo, у цих містах постраждали 22 археологічні та 18 архітектурних пам'яток, 5 музеїв та 10 бібліотек.

Будинок-музей художниці Поліни Райко

У місті Олешки вода затопила будинок із розписами художниці-самоучки Поліни Райко. Всі стіни були розписані зображеннями ангелів, птахів та котів. У 2004 році будинок став музеєм. В перший день підриву ГЕС будинок із саману опинився під водою.

16 червня керівник Фонду імені Поліни Райко Семен Храмцов опублікував кадри зруйнованих інтер'єрів будинку. Він зазначив, що більшість стін всередині впали, вціліла тільки третина розписів.

Фото: Будинок Поліни Райко після затоплення (facebook.com/Семен Храмцов)

Корсунський монастир та храми – вода руйнує будівлі та ікони

За 16 км від Каховської ГЕС під воду пішли споруди Корсунського монастиря 18 століття, в якому з 1999 року відновили богослужіння.

Повністю затопленими виявилися Малий собор, стіни з вежами, центральні та західні ворота з барочними фронтонами, а також Дмитрівська церква, йдеться у звіті Мінкульту.

Загалом на Херсонщині затоплені 7 церков, у тому числі храм на честь ікони Божої Матері "Касперовська" в районі Корабел у Херсоні, що найбільш постраждав у Херсоні (він розташований на Карантинному острові). На сайті храму зазначається, що вода руйнує будівлю, меблі та ікони.

Фото: Мури Корсунського монастиря (wikimedia.org/Klymenkoy)

Будинок-музей Остапа Вишні

У селі Кринки за 30 км від Каховської ГЕС був облаштований музей письменника Остапа Вишні. У 2020 році в селі відкрили копію будинку, в якому любив відпочивати гуморист. Всередині зберігалися експонати: чернетки, фотографії, рибальські снасті, ліжко та друкарську машинку, а також фрагменти початкового будинку.

На знімках із супутника видно, що музей опинився у зоні затоплення. Але ступінь пошкоджень поки невідомий.

Фото: Локації в зоні затоплення (facebook.com/DARTUkraine)

Розкопки середньовічної Тягінської фортеці

У селі Тягинка за 31 км від Каховської ГЕС в перший день затопило середньовічну фортецю 14-15 ст. Це унікальна археологічна пам'ятка української, литовської та кримсько-татарської культури. Із початком бойових дій найцінніші експонати із розкопок евакуювали, вони виставлені в Києві.

Неподалік Тягинської фортеці опинилися й інші пам'ятки археології національного значення, які відносяться до перших століть нашої ери: Львівське та Бургунське поселення, а городище Понятівське.

Місто-порт Олешня – місце археологічних розкопок

Місто-порт Олешня на острові Великий Потьомкін за 12 км від центру Херсону повністю пішло під воду. Це місце називають "археологічною перлиною Херсонщини". Порт був знищений у 13 столітті внаслідок монголо-татарської навали.

У 1972 році під час розкопок там знайшли залізні сокири, кам'яні жорна, глиняні глеки, амфори, меч роботи північнонімецьких майстрів першої чверті XIII століття. Ці експонати зберігалися у краєзнавчому музеї Херсона. Під час окупації велику частину експонатів вивезли російські військові.

Фото: Тягинська фортеця (wikimedia.org/Oleg Marchuk)

Столітній яхт-клуб у Херсоні

Будівля яхт-клубу у Херсоні була повністю затоплена. Споруду звели 1913 року на стрілці Карантинного острова Херсона. Архітектором будівлі був інженер Євген Бутмі-де-Кацман. Будівля спроектована у стилі еклектики та має готичні вікна. Нижня частина клубу вимурувана з каменю на випадок паводків, а верх споруди – дерев'яна вежа з оглядовим майданчиком та краєвидом на місто та дніпровські плавні.

Нагадаємо, ми писали, які локації опинилися під ризиком затоплення.

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