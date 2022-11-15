Рекордний стрибок цін. Скільки коштує місяць життя у Франції

У жовтні інфляція у Франції б'є рекорди – продукти протягом року подорожчали на 12%, енергоносії на 19%. Це викликає чергову хвилю страйків із вимогами підвищити зарплати.

Скільки коштує житло, харчування та транспорт у Франції, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.

Скільки коштує оренда житла у містах Франції

У 2021 році Париж посів 33 місце у звіті Mercer про вартість життя – дорожчими виявилися Лондон, Нью-Йорк і Цюрих. Однак у регіонах країни, особливо у сільській місцевості та на півдні Франції ціни на житло набагато нижчі, ніж у столиці.

Тому сім'я з 2 осіб у Парижі може витрачати приблизно 2400 євро на місяць, тоді як в інших містах – близько 1800 євро.

Одно- та двокімнатна квартира у центрі Парижа обійдеться близько 1800-3500 євро на місяць. У Ліоні у центральній частині міста – у 600-1250 євро. У Марселі ціни ще нижчі: вартість "однушки" - від 600 євро на місяць, трикімнатної квартири - від 1125 євро.

Фото: Архітектура у Франції (unsplash.com/aswathy-n)

За світло, опалення, воду та вивіз сміття доведеться платити близько 150 євро на місяць. Часто вони одразу включені у вартість орендної плати.

Вартість базового пакету інтернету – 20–30 євро на місяць. Мобільний зв'язок – ще близько 30 євро. Щоб дивитися телевізор, потрібно буде сплачувати за телевізійну ліцензію – 138 євро на рік.

Скільки коштують "витрати туриста" у Франції

Якщо вирушати до Франції як турист, то варто врахувати витрати на харчування та транспорт. Наприклад, при оптових закупівлях їжі слід розраховувати на суму 500 євро на місяць на сім'ю.

А щоби оцінити місцеву кухню в ресторанах, варто закласти більший бюджет. Наприклад, вечеря на двох у ресторані середнього класу коштуватиме 60 євро.

Чашка капучино коштуватиме 2,80 євро, у Парижі – 3,60. Середня вартість пляшки вина - 10-15 євро.

Фото: Вуличний ринок у Франції (unsplash.com/aronskaya)

У Франції добре розвинений громадський транспорт. Одна подорож у середньому коштує 1,50 євро, проїзний на місяць – 80 євро.

Тим, хто хоче проживати у сільській місцевості, варто подумати про автомобіль. Вартість 1 л палива – 1,60 євро, місячний бюджет на обслуговування авто – 150 євро: за бензин, страхування та паркування.

Додаткові витрати та розваги можуть коштувати 200-250 євро.

Які ціни на продукти у Франції

Згідно з недавнім дослідженням від Rabota.ua, найвищі ціни на продукти серед популярних серед українців країн - у Франції. Якщо в Україні продуктовий кошик коштуватиме 1080 гривень (27 євро), то у Франції – 2184 гривні (54,6 євро).

Наприклад, борщовий набір у Франції коштує 656 гривень (в Україні – 306 гривень). Це видно і за цінами в цій країні:

капуста – 44 грн/кг;

картопля – 35 грн/кг;

буряк – 84 грн/кг;

морква – 52 грн/кг;

свинина – 268 грн./кг.

Інші продукти, без яких українці не уявляють свого раціону, також здивують вартістю на прилавках Франції:

молоко – 48 грн/л;

яйця – 104 грн./10 шт;

вершкове масло – 92 грн/200 г;

соняшникова олія – 136 грн/л;

курятина – 520 грн/кг.

Фото: Ціни у супермаркеті Франції (gettyimages.com)

Недешево обійдуться і фрукти. "Кошик" із сезонних дарів саду коштуватиме 528 гривень:

банани – 76 грн/кг;

яблука – 60 грн/кг;

виноград – 8 грн/кг;

груші – 64 грн/кг;

апельсини – 76 грн/кг.

Втім, порівняння цін без порівняння зарплат не відображає купівельну спроможність. Наприклад, в Україні мінімальна зарплата – 6500 гривень (162 євро), а у Франції у 10 разів більша – 65840 гривень (1646 євро).

Нагадаємо, ми писали, яка вартість життя у великих містах Чехії.