Рекордний стрибок цін. Скільки коштує місяць життя у Франції
У жовтні інфляція у Франції б'є рекорди – продукти протягом року подорожчали на 12%, енергоносії на 19%. Це викликає чергову хвилю страйків із вимогами підвищити зарплати.
Скільки коштує житло, харчування та транспорт у Франції, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.
Скільки коштує оренда житла у містах Франції
У 2021 році Париж посів 33 місце у звіті Mercer про вартість життя – дорожчими виявилися Лондон, Нью-Йорк і Цюрих. Однак у регіонах країни, особливо у сільській місцевості та на півдні Франції ціни на житло набагато нижчі, ніж у столиці.
Тому сім'я з 2 осіб у Парижі може витрачати приблизно 2400 євро на місяць, тоді як в інших містах – близько 1800 євро.
Одно- та двокімнатна квартира у центрі Парижа обійдеться близько 1800-3500 євро на місяць. У Ліоні у центральній частині міста – у 600-1250 євро. У Марселі ціни ще нижчі: вартість "однушки" - від 600 євро на місяць, трикімнатної квартири - від 1125 євро.
Фото: Архітектура у Франції (unsplash.com/aswathy-n)
За світло, опалення, воду та вивіз сміття доведеться платити близько 150 євро на місяць. Часто вони одразу включені у вартість орендної плати.
Вартість базового пакету інтернету – 20–30 євро на місяць. Мобільний зв'язок – ще близько 30 євро. Щоб дивитися телевізор, потрібно буде сплачувати за телевізійну ліцензію – 138 євро на рік.
Скільки коштують "витрати туриста" у Франції
Якщо вирушати до Франції як турист, то варто врахувати витрати на харчування та транспорт. Наприклад, при оптових закупівлях їжі слід розраховувати на суму 500 євро на місяць на сім'ю.
А щоби оцінити місцеву кухню в ресторанах, варто закласти більший бюджет. Наприклад, вечеря на двох у ресторані середнього класу коштуватиме 60 євро.
Чашка капучино коштуватиме 2,80 євро, у Парижі – 3,60. Середня вартість пляшки вина - 10-15 євро.
Фото: Вуличний ринок у Франції (unsplash.com/aronskaya)
У Франції добре розвинений громадський транспорт. Одна подорож у середньому коштує 1,50 євро, проїзний на місяць – 80 євро.
Тим, хто хоче проживати у сільській місцевості, варто подумати про автомобіль. Вартість 1 л палива – 1,60 євро, місячний бюджет на обслуговування авто – 150 євро: за бензин, страхування та паркування.
Додаткові витрати та розваги можуть коштувати 200-250 євро.
Які ціни на продукти у Франції
Згідно з недавнім дослідженням від Rabota.ua, найвищі ціни на продукти серед популярних серед українців країн - у Франції. Якщо в Україні продуктовий кошик коштуватиме 1080 гривень (27 євро), то у Франції – 2184 гривні (54,6 євро).
Наприклад, борщовий набір у Франції коштує 656 гривень (в Україні – 306 гривень). Це видно і за цінами в цій країні:
- капуста – 44 грн/кг;
- картопля – 35 грн/кг;
- буряк – 84 грн/кг;
- морква – 52 грн/кг;
- свинина – 268 грн./кг.
Інші продукти, без яких українці не уявляють свого раціону, також здивують вартістю на прилавках Франції:
- молоко – 48 грн/л;
- яйця – 104 грн./10 шт;
- вершкове масло – 92 грн/200 г;
- соняшникова олія – 136 грн/л;
- курятина – 520 грн/кг.
Фото: Ціни у супермаркеті Франції (gettyimages.com)
Недешево обійдуться і фрукти. "Кошик" із сезонних дарів саду коштуватиме 528 гривень:
- банани – 76 грн/кг;
- яблука – 60 грн/кг;
- виноград – 8 грн/кг;
- груші – 64 грн/кг;
- апельсини – 76 грн/кг.
Втім, порівняння цін без порівняння зарплат не відображає купівельну спроможність. Наприклад, в Україні мінімальна зарплата – 6500 гривень (162 євро), а у Франції у 10 разів більша – 65840 гривень (1646 євро).
Нагадаємо, ми писали, яка вартість життя у великих містах Чехії.