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Рекордний сплеск заявок. Португалія завершує програму видачі "золотих віз"

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Субота 18 березня 2023 17:13
Рекордний сплеск заявок. Португалія завершує програму видачі "золотих віз" Фото: Португалія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

У Португалії значно збільшилася кількість заявок на "золоті візи" – отримання громадянства країни в обмін на інвестиції. Причина в тому, що ця програма може незабаром завершитися.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

У лютому цього року уряд Португалії висунув пропозицію під назвою "Більше житла", яка передбачала скасування візової програми. Програма "Золота віза" отримала багато критики з боку Європейської комісії на підставі того, що вона може бути інструментом для сприяння відмиванню грошей.

Міра щодо скасування або продовження візової програми все ще перебуває на стадії громадського обговорення. Компанії, які допомагають окремим особам з оформленням документів, необхідних для отримання посвідки на проживання або громадянства за інвестиції, спостерігали збільшення заявок на 50% через те, що програма може скоро завершитися.

16 лютого португальський уряд представив пакет заходів "Більше житла".

"Це захід для боротьби зі спекуляціями з нерухомістю", — сказав прем'єр-міністр Антоніу Коста. Це один із п’яти кроків, які мають вирішити житлову проблему в країні.

Рекордний сплеск заявок. Португалія завершує програму видачі &quot;золотих віз&quot;

Фото: Через можливі спекуляції країни Європи поступово відмовляються видавати "золоті паспорти" в обмін на інвестиції (bestcitizenship.com)

Коста повідомив, що оновлення вже наданих "золотих віз" буде здійснюватися лише в тому випадку, якщо інвестиції в нерухомість були спрямовані на власне та постійне житло власників або на те, щоб його використовували їхні нащадки.

Мінімальні витрати для отримання "золотої візи" в Португалії по кишені далеко не всім: потрібно було внести мінімум 500 тисяч євро. В країні говорили, що видача таких віз сприяла зростанню цін на житло по всій Португалії.

В останні роки ЄС не раз робив різкі заяви проти програм проживання та громадянства за інвестиції. Наразі ці програми в тій чи іншій формі пропонують 10 держав-членів ЄС. Кіпр і Мальта вже відмовилися від таких ініціатив після того, як потрапили під пильну увагу з боку Євросоюзу.

Відзначимо, схема громадянства за інвестиції дозволяє заможним іноземцям отримати посвідку на проживання в тій чи іншій країні за умови, що вони інвестують певну суму грошей і відповідають необхідним умовам. Після вторгнення Росії в Україну в рамках санкцій проти країни-агресора країни поступово відмовляються від програм видачі таких паспортів.

Тим часом у Туреччині заборонили заправляти та обслуговувати російські літаки.

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