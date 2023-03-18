Рекордный всплеск заявок. Португалия завершает программу выдачи "золотых виз"

В Португалии значительно увеличилось количество заявок на "золотые визы" – получение гражданства страны в обмен на инвестиции. Причина в том, что эта программа может вскоре завершиться.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

В феврале этого года правительство Португалии выдвинуло предложение под названием "Больше жилья", которое предусматривало отмену визовой программы. Программа "Золотая виза" получила много критики со стороны Европейской комиссии на основании того, что она может являться инструментом для содействия отмыванию денег.

Мера об отмене или продлении визовой программы все еще находится на стадии общественного обсуждения. Компании, помогающие отдельным лицам с оформлением документов, необходимых для получения вида на жительство или гражданства за инвестиции, наблюдали увеличение заявок на 50% из-за того, что программа может скоро завершиться.

16 февраля португальское правительство представило пакет мер "Больше жилья".

"Это мера по борьбе со спекуляциями с недвижимостью", — сказал премьер-министр Антониу Коста. Это один из пяти шагов, которые предстоит решить жилищную проблему в стране.

Фото: Из-за возможных спекуляций страны Европы постепенно отказываются выдавать "золотые паспорта" в обмен на инвестиции (bestcitizenship.com)

Коста сообщил, что обновление уже предоставленных "золотых виз" будет производиться только в том случае, если инвестиции в недвижимость были направлены на собственное и постоянное жилье собственников или на то, чтобы его использовали их потомки.

Минимальные затраты на получение "золотой визы" в Португалии по карману далеко не всем: нужно было внести минимум 500 тысяч евро. В стране говорили, что выдача таких виз способствовала росту цен на жилье по всей Португалии.

В последние годы ЕС неоднократно делал резкие заявления против программ проживания и гражданства за инвестиции. В настоящее время эти программы в той или иной форме предлагают 10 государств-членов ЕС. Кипр и Мальта уже отказались от таких инициатив после того, как попали под пристальное внимание со стороны Евросоюза.

Отметим, схема гражданства по инвестициям позволяет состоятельным иностранцам получить вид на жительство в той или иной стране при условии, что они инвестируют определенную сумму денег и отвечают необходимым условиям. После вторжения России в Украину в рамках санкций против страны-агрессора страны постепенно отказываются от программ выдачи таких паспортов.

Тем временем в Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолеты.

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