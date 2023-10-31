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Попри санкції. Росіяни просять найбільше віз до популярної країни ЄС

Фото: Мадрид, Іспанія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Росіяни впродовж 5 років переважають серед претендентів на отримання візи до Іспанії. Громадяни країни-окупанта – лідери серед тих, хто найчастіше просить іспанські візи. Нещодавно число заявок від них досягло рекордних 1,8 мільйона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

За даними Шенгенської статистики, російські заявники домінують у кількості заявок. Навіть друга за чисельністю національна група, яка останні 5 років подає найбільшу кількість заявок (марокканці) подали помітно менше заявок:  972 000 заявок у порівнянні з 1,8 мільйона запитів від росіян.

Кількість звернень росіян досягло піку у 2019 році – країна отримала 568 681 запит, а в наступному році значно впала – до 58 817, що є наслідком пандемії COVID-19. Загалом числа кількості росіян, бажаючих отримати візу, склало 70,6%.

Список першої десятки претендентів на візу до Іспанії на період між 2017 і 2022 роками, за винятком росіян і марокканців:

  • Китай;
  • Алжир;
  • Індія;
  • Еквадор;
  • Саудівська Аравія;
  • Туреччина;
  • Велика Британія;
  • Домінікана.

Нагадаємо, через російське вторгнення до України росіянам стало складніше отримати шенгенські візи до багатьох країн, а до окремих – взагалі неможливо. Ми писали, які країни продовжують видавати найбільше віз росіянам.

А тим часом Швейцарія перестала визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях.

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