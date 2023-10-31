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Вопреки санкциям. Россияне просят больше всего виз в популярную страну ЕС

Фото: Мадрид, Испания (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Россияне на протяжении 5 лет преобладают среди претендентов на получение визы в Испанию. Граждане страны-оккупанта – лидеры среди наиболее часто просящих испанские визы. Недавно число заявок от них достигло рекордных 1,8 миллиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

По данным Шенгенской статистики, российские заявители преобладают в количестве заявок. Даже вторая по численности национальная группа, которая в последние 5 лет подает наибольшее количество заявок (марокканцы) подали заметно меньше заявок: 972 000 заявок по сравнению с 1,8 миллиона запросов от россиян.

Количество обращений россиян достигло пика в 2019 году – страна получила 568 681 запрос, а в следующем году значительно упало – до 58 817, что является следствием пандемии COVID-19. В целом число россиян, желающих получить визу, составило 70,6%.

Список первой десятки претендентов на визу в Испанию на период между 2017 и 2022 годами, за исключением россиян и марокканцев:

  • Китай;
  • Алжир;
  • Индия;
  • Эквадор;
  • Саудовская Аравия;
  • Турция;
  • Великобритания;
  • Доминикана.

Напомним, из-за российского вторжения в Украину россиянам стало сложнее получить шенгенские визы во многие страны, а в отдельные – вообще невозможно. Мы писали, какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам.

Между тем Швейцария перестала признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях.

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