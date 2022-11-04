Рекордні темпи. У Нідерландах працевлаштувалися більшість українських біженців

Більшість українців, які прибули до Нідерландів після початку війни, вже пішли працювати. Це рекордні темпи працевлаштування для біженців у цій країні.

Де працюють наші співгромадяни Нідерланди, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на NOS.

Офіційну роботу знайшли 83% українських працездатних біженців

Загалом у Нідерландах зареєстровано понад 79 тисяч наших співгромадян, які втекли від війни. Серед них віком від 18 до 65 років – 55 тисяч.

За даними нідерландського Агентства зі страхування працівників (UWV), від роботодавців, які прийняли на роботу біженців з України, надійшло 46 тисяч заяв. Це означає, що 83% українців працездатного віку офіційно працевлаштувалися. Наприкінці серпня цей показник був 60%.

Втім, в UWV припускають, що фактична кількість працівників може бути меншою – наприклад, українець влаштувався на дві роботи або поїхав без попередження. Але навіть з урахуванням таких "подвійних" звітів щонайменше 72% українських біженців віком від 18 до 65 років у Нідерландах працюють.

Фото: Українці знайшли роботу у сфері гостинності (gettyimages.com)

Зазначається, що люди з України знайшли роботу через агенції з працевлаштування, найбільше – в індустрії гостинності (ресторани та готелі). Більшість українців працює в Амстердамі та Гаазі.

Нідерландські роботодавці зацікавлені в українських працівниках, які вирішують проблему нестачі робочих рук та викладаються на роботі. Багато хто приїхав до цієї країни не лише як біженці, а й як економічні мігранти через те, що в Україні не було роботи.

Як українці інтегруються в ринок праці Нідерландів

Інтеграція українців у ринок праці відбувається набагато швидше, ніж у претендентів на притулок з інших країн. Це пов'язано з тим, що наші співгромадяни отримали окремий статус – їм відразу дозволяють приступати до роботи без спеціального дозволу.

"Дискусія про усунення перешкод для роботи біженців вже давно є проблемою голландської політики. Тепер ми бачимо на практиці, що це справді ефективно", - сказав дослідник SCP Жако Дагевос.

Для порівняння, біженцям інших країн дозволено працювати тільки через 6 місяців перебування в Нідерландах. Але навіть через рік на роботу виходять лише 16% біженців з Афганістану, 6% - втікачів із Іраку, і 1-3% одержувачів притулку з Сирії, Ірану та Еритреї.

Фото: Швидкій інтеграції українців у ринок праці сприяє особливий статус (gettyimages.com)

До речі, мінімальна зарплата в Нідерландах становить 1756 євро для осіб, старших 21 року. Погодинна ставка за 40-годинного робочого тижня – 10,14 євро. Вдвічі менше, якщо працівникові 18 років. За понаднормові години у Нідерландах платять на 25% більше.

Виплати в Нідерландах для українців – 260 євро на особу щомісяця. При виході на роботу фінансову допомогу припиняють.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах змінюють правила для українських біженців.