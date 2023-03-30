Рекорди заявок. Країна ЄС подвоює вартість "золотих віз"

У Греції вирішили збільшити суму інвестицій для програми "Золота віза" удвічі. Посвідку на проживання при покупці нерухомості можна буде отримати за 500 тисяч євро.

Рішення набуде чинності з 1 травня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Зараз іноземні інвестори можуть отримати 5-річний дозвіл на проживання в Греції, зробивши інвестиції в розмірі не менше 250 000 євро. Із травня мінімальна сума подвоїлася до 500 000 євро в муніципалітетах Салоніки та Афіни, а також на островах Санторіні та Міконос.

План спрямований на підвищення доступності нерухомості для громадян Грецької Республіки, повідомив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

Сума інвестицій у нерухомість у 250 тисяч євро була низькою для заможних іноземців, які скуповували по кілька об'єктів нерухомості, щоб здавати в оренду туристам. Це підвищило орендну плату та зробило житло менш доступним для місцевих мешканців.

Схема "Золота віза" у Греції діє з 2014 року. Зазначається, що програма продовжує залишатися ефективною. В останньому кварталі 2022 року схема отримання громадянства в обмін на інвестиції у Греції викликала рекордний інтерес. За цей період було подано 2432 заявки на отримання "золотих віз".

Фото: "Золоті візи" в Греції стають популярнішими (immigrantinves.com)

У 2022 році було подано 4485 нових запитів, а загальна кількість заявок, включаючи на продовження, досягла 5547. Це на 125% більше, ніж у 2021 році.

Найбільше заявок на отримання "золотих віз" подали громадяни Китаю, Туреччини, Лівану, Росії та Єгипту.

Нагадаємо, ми писали, що Португалія завершує програму видачі "золотих віз".

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