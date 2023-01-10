Ажіотаж та рекорди бронювань. Китай уперше за три роки виходить із тотального карантину

Китай знову відкривається для світу вперше майже за три роки. У всьому світі авіакомпанії, готелі та підприємства класу люкс готуються до повернення десятків мільйонів туристів та сотень мільярдів доларів доходів. Хоча експерти припускають, що відродження ринку може тривати довго.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

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24-річна Мей Лян, не гаючи часу, планує свою першу подорож. Студентка з міста Нанкін сподівається поїхати до Гонконгу вже цього місяця і вже виділила 5000 юанів (730 доларів) на покупку преміальної косметики.

"Я так сумую за вулицями, атмосферою та їжею. Косметика, що продається в Гонконгу досі має конкурентну перевагу з погляду цін. Я довіряю їх якості більше, ніж тій, яку продають на китайських сайтах", — сказала вона.

З початку 2020 найбільший у світі туристичний ринок був відрізаний від світу жорсткими COVID-обмеженнями. Вони включали масове тестування, ізоляцію та карантин для тих, хто прибуває. Пекін вже скасовує останній із цих заходів.

Термін дії туристичної візи Мей до Гонконгу, який знову відкриває спільний кордон із Китаєм, минув у 2019 році. Вона не змогла продовжити її, оскільки обслуговування було зупинено під час пандемії.

Фото: Китай є найбільшим світовим туристичним ринком (unsplash.com)

Китай суворо обмежив виїзди за кордон. За даними аналітиків Citi, до пандемії у 2019 році 155 мільйонів китайців виїжджали за кордон і витратили у подорожах 255 мільярдів доларів.

8 січня Китай відкрив морські та наземні перетини з Гонконгом і скасував вимогу для мандрівників, що прибули, залишатися на карантині. Цим рішенням країна демонтувала останню основу політики "нульового COVID-19", яка захистила 1,4 мільярда китайців від вірусу, але відрізала їх від решти світу.

Для основних глобальних напрямів, Європи та США, обмежена кількість комерційних рейсів та велика кількість заявок на отримання візи означають, що вплив відкриття Китаю буде помітний через деякий час. За оцінками Китайського науково-дослідного інституту виїзного туризму, 18 млн китайських туристів поїдуть за кордон у першій половині року, а в другій – 40 млн.

У лондонському преміальному універмазі Harrods уперше з 2019 року знову купують товари, призначені для китайців. Керуючий директор Майкл Уорд передбачає зростання попиту наприкінці цього року.

"Ми говоримо про дуже значні цифри, якщо китайські туристи повернуться. Наші перспективи покращилися вдвічі", — сказав він.

Фото: Очікується, що 18 млн китайських туристів поїдуть за кордон у першій половині року, а в другій — 40 млн (unsplash.com)

У Японії, де китайські туристи становили 30% закордонних прибутків до COVID, їхнє повернення матиме вирішальне значення для досягнення річної мети галузі 37 мільярдів доларів. Деякі трейдери пов'язують недавнє зміцнення єни з багаторічних мінімумів про те, що роздрібні інвестори роблять ставку на приплив китайських туристів. У країні також вже чекають зростання продажів продуктів харчування та косметики.

Але перед тим Японія, Велика Британія, Франція та інші країни запровадили прикордонний контроль та обов'язкове тестування відвідувачів з Китаю. Тому аналітики заявляють, що для відновлення кількості прибуваючих може знадобитися до двох років.

У США туристи та Китаю теж були величезним ринком. Тепер, за даними туристичного сайту Expedia, пошук рейсів із Китаю до США зріс на 40% після рішення Пекіна скасувати обмеження. А запити на рейси з США до Китаю зросли вдвічі.

Нагадаємо, у грудні минулого року Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це були перші радикальні зміни від початку всієї пандемії коронавірусу.

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