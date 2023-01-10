Ажиотаж и рекорды бронировок. Китай впервые за три года выходит из тотального карантина

Китай вновь открывается для мира впервые почти за три года. Во всем мире авиакомпании, отели и предприятия класса люкс готовятся к возвращению десятков миллионов туристов и сотен миллиардов долларов доходов. Хотя эксперты предполагают, что возрождение рынка может продолжаться долго.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

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24-летняя Мэй Лян, не теряя времени, планирует свое первое путешествие. Студентка из города Нанкин надеется поехать в Гонконг уже в этом месяце и уже выделила 5000 юаней (730 долларов) на покупку премиальной косметики.

"Я так скучаю по улицам, атмосфере и еде. Косметика, продаваемая в Гонконге, по-прежнему имеет конкурентное преимущество с точки зрения цен. Я доверяю их качеству больше, чем той, которую продают на китайских сайтах", — сказала она.

С начала 2020 года крупнейший в мире туристический рынок был отрезан от мира жесткими COVID-ограничениями. Они включали массовое тестирование, изоляцию и карантин для прибывающих. Пекин уже отменяет последнюю из этих мер.

Срок действия туристической визы Мэй в Гонконг, который снова открывает общую границу с Китаем, истек в 2019 году. Она не смогла продлить ее, так как обслуживание было приостановлено во время пандемии.

Фото: Китай является крупнейшим мировым туристическим рынком (unsplash.com)

Китай строго ограничил и выезды за границу. По данным аналитиков Citi, до пандемии в 2019 году 155 миллионов китайцев выезжали за границу и потратили в путешествиях 255 миллиардов долларов.

8 января Китай открыл морские и наземные пересечения с Гонконгом и отменил требование для прибывших путешественников оставаться на карантине. Этим решением страна демонтировала последнюю основу политики "нулевого COVID-19", которая защитила 1,4 миллиарда китайцев от вируса, но также отрезала их от остального мира.

Для основных глобальных направлений, Европы и США, ограниченное количество коммерческих рейсов и большое количество заявок на получение визы означают, что влияние открытия Китая будет заметен через некоторое время. По оценкам Китайского научно-исследовательского института выездного туризма, 18 млн китайских туристов поедут за границу в первой половине года, а во второй — 40 млн.

В лондонском премиальном универмаге Harrods впервые с 2019 года снова закупают товары, предназначенные для китайцев. Управляющий директор Майкл Уорд предсказывает рост спроса в конце этого года.

"Мы говорим об очень значительных цифрах, если китайские туристы вернутся. Наши перспективы улучшились в два раза", — сказал он.

Фото: Ожидается, что 18 млн китайских туристов поедут за границу в первой половине года, а во второй — 40 млн (unsplash.com)

В Японии, где китайские туристы составляли 30% зарубежных прибытий до COVID, их возвращение будет иметь решающее значение для достижения годовой цели отрасли в 37 миллиардов долларов. Некоторые трейдеры связывают недавнее укрепление ены с многолетних минимумов с тем, что розничные инвесторы делают ставку на приток китайских туристов. В стране также уже ждут роста продаж продуктов питания и косметики.

Но перед тем Япония, Великобритания, Франция и другие страны ввела пограничный контроль и обязательное тестирование посетителей из Китая. Поэтому аналитики заявляют, что для восстановления числа прибывающих может потребоваться до двух лет.

В США туристы и Китая тоже были огромным рынком. Теперь, по данным туристического сайта Expedia, поиск рейсов из Китая в США вырос на 40% после решения Пекина отменить ограничения. А запросы на рейсы из США в Китай выросли в два раза.

Напомним, в декабре прошлого года Китай объявил об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это были первые радикальные изменения с начала всей пандемии коронавируса.

Также сообщалось, в каких странах мира до сих пор сохраняются COVID-ограничения.