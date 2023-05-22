Реєстрація відновлена. Хто може отримати виплати від міжнародного фонду повторно

Міжнародна організація Mercy Corps надає грошову допомогу українцям, які постраждали від війни. Громадський рух "Віра, Надія, Любов" відновив реєстрацію на отримання таких виплат.
Претендувати на гроші можуть переселенці та постраждале населення у Миколаєві, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Миколаївську міськраду.
Зазначається, що на допомогу від Корпусу Милосердя можуть претендувати ВПО та мешканці Миколаєва, якщо вони за останні 5 місяців не отримували кошти від інших міжнародних фондів ("Червоний Хрест", "Карітас", UNICEF, ООН). Одноразова виплата на одного члена домогосподарства становить 6 600 грн.
Отримати грошову допомогу зможуть в першу чергу такі категорії постраждалих:
При цьому сукупний дохід усіх членів сім'ї становить менше 5400 грн на особу на місяць.
Критерії вразливості, на які зважатимуть при реєстрації на надання допомоги:
Зареєструватися можна лише за попереднім записом за номерами телефону: +380 96 02 22 197; +380 93 455 61 69, +380 67 251 89 69.
Раніше повідомлялося, що міжнародна організація CARE Ukraine розпочала реєстрацію на надання багатоцільової грошової допомоги для переселенців у трьох областях.
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