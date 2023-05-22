Реєстрація відновлена. Хто може отримати виплати від міжнародного фонду повторно

Міжнародна організація Mercy Corps надає грошову допомогу українцям, які постраждали від війни. Громадський рух "Віра, Надія, Любов" відновив реєстрацію на отримання таких виплат.

Претендувати на гроші можуть переселенці та постраждале населення у Миколаєві, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Миколаївську міськраду.

Зазначається, що на допомогу від Корпусу Милосердя можуть претендувати ВПО та мешканці Миколаєва, якщо вони за останні 5 місяців не отримували кошти від інших міжнародних фондів ("Червоний Хрест", "Карітас", UNICEF, ООН). Одноразова виплата на одного члена домогосподарства становить 6 600 грн.

Отримати грошову допомогу зможуть в першу чергу такі категорії постраждалих:

сім'ї, які переміщені упродовж останніх 30 днів з районів, розташованих на відстані 30 км від районів активних бойових дій, або з тимчасово окупованих територій;

що проживають у районах активних бойових дій;

які проживають на нещодавно звільнених територіях;

що проживають на території, де за останні 4 місяці відбувалися бойові дії, і відповідають критеріям вразливості;

або перебувають у стані переміщення понад 30 днів і відповідають критеріям вразливості.

При цьому сукупний дохід усіх членів сім'ї становить менше 5400 грн на особу на місяць.

Критерії вразливості, на які зважатимуть при реєстрації на надання допомоги:

сім'ї, які проживають у колективних центрах, житлі, яке було пошкоджене внаслідок бойових дій або безпритульні;

із людьми з інвалідністю;

із трьома або більше дітьми до 18 років;

що мають у своєму складі лише 1 особу;

з вагітними або жінками, що годують грудьми;

із людьми похилого віку (від 60 років).

Зареєструватися можна лише за попереднім записом за номерами телефону: +380 96 02 22 197; +380 93 455 61 69, +380 67 251 89 69.

Раніше повідомлялося, що міжнародна організація CARE Ukraine розпочала реєстрацію на надання багатоцільової грошової допомоги для переселенців у трьох областях.

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