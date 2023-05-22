Регистрация возобновлена. Кто может получить выплаты от международного фонда повторно

Международная организация Mercy Corps оказывает денежную помощь пострадавшим от войны украинцам. Общественное движение "Вера, Надежда, Любовь" возобновило регистрацию на получение таких выплат.

Претендовать на деньги могут переселенцы и пострадавшее население в Николаеве, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Николаевский горсовет.

Отмечается, что на помощь от Корпуса Милосердия могут претендовать ВПО и жители Николаева, если они за последние 5 месяцев не получали средства от других международных фондов ("Красный Крест", "Каритас", UNICEF, ООН). Единовременная выплата на одного члена домохозяйства составляет 6 600 грн.

Получить пособие смогут в первую очередь следующие категории пострадавших:

семьи, перемещенные за последние 30 дней из районов, расположенных в 30 км на расстоянии от районов активных боевых действий, или со временно оккупированных территорий;

проживащие в районах активных боевых действий;

проживающие на недавно освобожденных территориях;

которые проживают на территории, где за последние 4 месяца совершались боевые действия, и соответствуют критериям уязвимости;

или находятся в состоянии перемещения более 30 дней и соответсвуют критериям уязвимости.

При этом совокупный доход всех членов семьи составляет менее 5400 грн в человека в месяц.

Критерии уязвимости, которые будут учитываться при регистрации на оказание помощи:

семьи, проживающие в коллективных центрах, в жилье, которое было повреждено в результате боевых действий или бездомные;

с людьми с инвалидностью;

с тремя или более детьми младше 18 лет;

имеющие в своем составе только 1 человека;

с беременными или кормящими грудью;

с пожилыми людьми (от 60 лет).

Зарегистрироваться можно только по предварительной записи по номерам телефона: +380 96 02 22 197; +380 93 455 61 69, +380 67 251 89 69.

Ранее сообщалось, что международная организация CARE Ukraine приступила к регистрации на предоставление многоцелевой денежной помощи для переселенцев в трех областях.

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