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Регистрация возобновлена. Кто может получить выплаты от международного фонда повторно

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Понедельник 22 мая 2023 16:16
Регистрация возобновлена. Кто может получить выплаты от международного фонда повторно Фото: Денежная помощь (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Международная организация Mercy Corps оказывает денежную помощь пострадавшим от войны украинцам. Общественное движение "Вера, Надежда, Любовь" возобновило регистрацию на получение таких выплат.

Претендовать на деньги могут переселенцы и пострадавшее население в Николаеве, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Николаевский горсовет.

Отмечается, что на помощь от Корпуса Милосердия могут претендовать ВПО и жители Николаева, если они за последние 5 месяцев не получали средства от других международных фондов ("Красный Крест", "Каритас", UNICEF, ООН). Единовременная выплата на одного члена домохозяйства составляет 6 600 грн.

Получить пособие смогут в первую очередь следующие категории пострадавших:

  • семьи, перемещенные за последние 30 дней из районов, расположенных в 30 км на расстоянии от районов активных боевых действий, или со временно оккупированных территорий;
  • проживащие в районах активных боевых действий;
  • проживающие на недавно освобожденных территориях;
  • которые проживают на территории, где за последние 4 месяца совершались боевые действия, и соответствуют критериям уязвимости;
  • или находятся в состоянии перемещения более 30 дней и соответсвуют критериям уязвимости.

При этом совокупный доход всех членов семьи составляет менее 5400 грн в человека в месяц.

Критерии уязвимости, которые будут учитываться при регистрации на оказание помощи:

  • семьи, проживающие в коллективных центрах, в жилье, которое было повреждено в результате боевых действий или бездомные;
  • с людьми с инвалидностью;
  • с тремя или более детьми младше 18 лет;
  • имеющие в своем составе только 1 человека;
  • с беременными или кормящими грудью;
  • с пожилыми людьми (от 60 лет).

Зарегистрироваться можно только по предварительной записи по номерам телефона: +380 96 02 22 197; +380 93 455 61 69, +380 67 251 89 69.

Ранее сообщалось, что международная организация CARE Ukraine приступила к регистрации на предоставление многоцелевой денежной помощи для переселенцев в трех областях.

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