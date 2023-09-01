Реєстр українських авто у Чехії запрацює з 1 жовтня: які будуть умови

Спеціальний реєстр автомобілів українських біженців у Чехії готуються запустити із 1 жовтня 2023 року. Із початку 2024 року за відсутність реєстрації штрафуватимуть на суму до 1200 євро.

Водночас технічний стан українських автомобілів не контролюватимуть, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Чеське Міністерство транспорту запроваджує реєстрацію транспортних засобів із українськими номерними знаками. Діяти реєстр почне із 1 жовтня 2023 року – звертатися можуть біженці, які вже проживають у країні.

Із січня 2024 року реєстрація стане обов'язковою. Громадяни України повинні будуть зареєструвати автомобілі, якими вони користуються, упродовж 7 днів з моменту надання тимчасового захисту або візи з метою толерантності. Інакше їм загрожуватиме штраф до 30000 чеських крон (приблизно 1240 євро), а керування таким авто вважатиметься правопорушенням.

Закон про реєстр українських авто у Чехії схвалили у квітні. У країні налічується від 38 тисяч до 42 тисяч українських автомобілів, із них 4 тисячі не застраховані. З початку березня 2022 року в Чехії сталося понад 200 аварій за участю українських транспортних засобів.

Точного обліку правопорушень, якщо автомобіль має іноземні номерні знаки, у Чехії немає. Реєстр допоможе штрафувати українців за порушення правил, виявлене автоматизованим пристроєм: перевищення швидкості, несанкціонована зупинка чи паркування.

Повну інформацію про процедуру реєстрації обіцяють опублікувати на сайті Мінтрансу упродовж вересня. Відомо, що реєстрація буде безкоштовною, а технічний стан автомобіля не перевірятимуть. Жодних позначок на машини клеїти не будуть.

Раніше ми писали, де надаватимуть безкоштовне житло українцям у Чехії з 1 вересня.

Також повідомлялося, до чого призвело скорочення пільг українським біженцям у Чехії.

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