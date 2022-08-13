Рідкісне явище. В Африці в розпал літа катаються на лижах: фото

У Лесото знаходиться єдиний в Африці гірськолижний курорт на південь від екватора

Поки мільйони людей по всій Європі страждають під час рекордно спекотного літа, на єдиному в Африці діючому гірськолижному курорті в Лесото катаються на лижах.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Nzherald.co.nz.

У виданні пояснюють, що таке явище — це не чергова ознака зміни клімату, а скоріше захоплююча аномалія Лесото — крихітного гірського королівства в Південній Африці.

Єдиний в Південній Африці гірськолижний курорт

"У Лесото є цікаві географічні особливості: це єдина країна на землі, кожен дюйм території якої знаходиться на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря", — йдеться в публікації.

Це сприяє тому, що в Лесото буває сніг взимку — навіть у південній півкулі. І хоча холодні зими на півдні Африки не рідкість, сніг і гірськолижні курорти в літній час — справді рідкісне явище. Розташований на висоті 3000 метрів, Афріскі в горах Малуті в Лесото є єдиним діючим гірськолижним курортом в Африці на південь від екватора.

Фото: Сніг в горах Лесото (wikipedia.org)

"Я ніколи в житті не бачила снігу. Це чудовий досвід ", — каже Кафі Мохапело. Вона проїхала невелику відстань від Південної Африки, щоб покататися на лижах.

Лижники та сноубордисти вишикувалися в чергу, щоб взяти напрокат необхідне спорядження. Тут вчить ставати на лижі місцевий мешканець — він вже 12 років працює інструктором з гірських лиж і сноуборду. Його широка посмішка і глибокий, обнадійливий голос заспокоюють новачків — він розповідає, як ставати на лижі. Для багатьох це перший такий досвід в житті.

Фото: Лижний чемпіонат в Лесото влітку (instagram.com/lw_mag)

"Висувайте п'яти. Не тягніть плечі", — кричала вона учням-африканським лижникам, коли вони шкутильгали по снігу. "Ось, будь ласка! Красиво!"

Afriski's Kapoko Snow Park — єдиний сніговий парк для фрістайлу на континенті. Тут в розпал літа пройшло щорічне змагання зі сноуборду і лиж Winter Whip Slopestyle.

Сехоло Рамоноці, 13-річний хлопчик із міста Бута-Буте в Лесото, регулярно тренується і виграв юнацькі змагання зі сноуборду і лиж.

"Я б дуже хотів покататися на лижах у Європі", — зізнається він.

Можливо, Африка не відповідає рівню великих альпійських курортів Європи, але любов до зимових видів спорту точно може виховати, пише видання.

У ресторані Afriski's Sky і кафе Gondola "Щаслива година" починається о 10 ранку, а лижники й сноубордисти демонструють свій зимовий одяг і веселяться під хаус-музику з пивом в руці. Деякі стверджують, що ця ділянка є найвищою в Африці, хоча їй протистоїть Sani Mountain Lodge за 130 кілометрів на схід на кордоні Лесото і Південної Африки.

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