"Разрыв с РФ будет только расти". Украина значительно поднялась в рейтинге паспортов мира

Российское вторжение в Украину повлияло на свободу передвижения, вызвав значительные изменения в Индексе паспортов Henley. Это рейтинг всех паспортов мира на основе количества стран, куда их владельцы могут ехать без предварительной подачи заявления на получение визы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com. Там проанализировали свежий рейтинг паспортов мира от Henley and Partners.

Самый высокий разрыв. Как изменились позиции украинского паспорта

По данным компании, в настоящее время украинцы могут ездить без виз или с визой по прибытии в 143 страны.

"Это означает самый высокий прирост в индексе и выводит страну на 34-е место в рейтинге. Это означает, что Украина поднялась на 26 мест с 2012 года. В то же время Россия остается на 49-м месте, а ее балл составляет 117. Разрыв, вероятно, увеличится в ближайшие месяцы из-за войны в Украине", — пишут в издании.

На первом месте оказались Япония и Сингапур: владельцы паспортов этих стран имеют право путешествовать без визы по 192 направлениям, не принимая во внимание введенные ограничения COVID-19.

"Паспорт определяет вашу судьбу и кардинально влияет на ваши возможности"

Германия и Южная Корея делят второе место: обладатели этих паспортов могут ездить без виз по 190 направлениям. Третье место делят четыре европейские страны: Финляндия, Италия, Люксембург и Испания. Владельцы их паспортов имеют право путешествовать по 189 направлениям по всему миру без необходимости обращаться за визой.

Глава Henley and Partners Кристиан Кэлин подчеркнул, что новый рейтинг представляет собой "уникальную иллюстрацию меняющегося мира". Он подчеркнул, что по мере того, как ценность российского паспорта снижается и мир открывает свои двери для граждан Украины, становится ясно, что "паспорт, который у вас есть, определяет вашу судьбу и кардинально влияет на ваши возможности".

"Разрыв между Россией и большей частью западного мира будет только увеличиваться", — отметил в этой связи Келин.

Вторжение России в Украину, в результате которого более 4 миллионов украинцев покинули свою страну, подтолкнуло власти стран ЕС к введению ряда санкций, которые считаются самыми жесткими за последние годы.

Фото: Рейтинг стран из бывшего СССР по безвизовой доступности по состоянию на прошлый 2021 год (инфографика РБК-Украина)

Страны ЕС, США, Канада и другие государства приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков, также многие страны прекратили обработку заявлений на получение визы для граждан России. Тем временем в ЕС стараются помочь беженцам из Украины, спасающимся от войны.

Высокий рейтинг украинского паспорта

За прошедшие тридцать лет украинский паспорт приобрел серьезный вес в пересчете на количество безвизовых стран, которые доступны украинцам. Компания Henley&Partners, начиная с 2006 года, ежеквартально обновляет так называемый "индекс паспортов". Это международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.

Индекс анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Вся информация для этого рейтинга поступает из самой актуальной базы данных туристической информации, которую предоставляет Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), писала ранее для РБК-Украина журналистка Ирина Савина.

"Если проанализировать показатели Украины за последние 10 лет, то невооруженным глазом виден существенный прогресс. В 2021 году украинский паспорт находился на 37 месте рейтинга – между Португалией и Сербией. Для сравнения, в 2006 году, в самом первом рейтинге Henley&Partners Украина находилась на 64 месте", — поясняла она.

Отметим, в мире существует 227 туристических направлений, для пересечения границ которых требуется загранпаспорт. При этом нет ни одной страны, паспорт которой позволяет беспрепятственно путешествовать в любую точку мира.

Напомним, ранее стало известно, кто может претендовать на статус временной защиты в Польше.