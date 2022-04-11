"Розрив з РФ буде тільки рости". Україна значно піднялася у рейтингу паспортів світу

Російське вторгнення в Україну вплинуло на свободу пересування, викликавши значні зміни в Індексі паспортів Henley. Це рейтинг всіх паспортів світу на основі кількості країн, куди їх власники можуть їхати без попередньої подачі заяви на отримання візи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com. Там проаналізували свіжий рейтинг паспортів світу від Henley and Partners.

Найвищий розрив. Як змінилися позиції українського паспорта

За даними компанії, в цей час українці можуть їздити без віз або з візою після прибуття в 143 країни.

"Це означає найвищий приріст в індексі й виводить країну на 34-е місце в рейтингу. Це означає, що Україна піднялася на 26 місць з 2012 року. Водночас Росія залишається на 49-му місці, а її бал становить 117. Розрив, ймовірно, збільшиться в найближчі місяці через війну в Україні", - пишуть у виданні.

На першому місці опинилися Японія і Сінгапур: власники паспортів цих країн мають право подорожувати без візи за 192 напрямками, не беручи до уваги введені обмеження COVID-19.

"Паспорт визначає вашу долю і кардинально впливає на ваші можливості"

Німеччина і Південна Корея ділять друге місце: володарі цих паспортів можуть їздити без віз за 190 напрямками. Третє місце ділять чотири європейські країни: Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія. Власники їхніх паспортів мають право подорожувати по 189 напрямками по всьому світу без необхідності звертатися за візою.

Глава Henley and Partners Крістіан Келін підкреслив, що новий рейтинг являє собою "унікальну ілюстрацію мінливого світу". Він підкреслив, що в міру того, як цінність російського паспорта знижується і світ відкриває свої двері для громадян України, стає ясно, що "паспорт, який у вас є, визначає вашу долю і кардинально впливає на ваші можливості".

"Розрив між Росією і більшою частиною західного світу буде тільки збільшуватися", - зазначив у цьому зв'язку Келін.

Вторгнення Росії в Україну, в результаті якого понад 4 мільйона українців покинули свою країну, підштовхнуло владу країн ЄС до введення низки санкцій, які вважаються найжорсткішими за останні роки.

Фото: Рейтинг країн з колишнього СРСР щодо безвізової доступності станом на минулий 2021 рік (Інфографіка РБК-Україна)

Країни ЄС, США, Канада та інші держави прийняли рішення закрити свій повітряний простір для російських авіаперевізників, також багато країн припинили обробку заяв на отримання візи для громадян Росії. Тим часом у ЄС намагаються допомогти біженцям з України, які рятуються від війни.

Високий рейтинг українського паспорта

За минулі тридцять років український паспорт набув серйозної ваги в перерахунку на кількість безвізових країн, які доступні українцям. Компанія Henley & Partners, починаючи з 2006 року, щоквартально оновлює так званий "індекс паспортів". Це міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам.

Індекс аналізує візові правила 227 країн і територій світу і ранжує їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Вся інформація для цього рейтингу надходить з найактуальнішої бази даних туристичної інформації, яку надає Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), писала раніше для РБК-Україна журналістка Ірина Савіна.

"Якщо проаналізувати показники України за останні 10 років, то неозброєним оком видно суттєвий прогрес. У 2021 році український паспорт перебував на 37 місці рейтингу – між Португалією і Сербією. Для порівняння, у 2006 році, в найпершому рейтингу Henley & Partners Україна перебувала на 64 місці", - зазначала вона.

Відзначимо, у світі існує 227 туристичних напрямків, для перетину кордонів яких потрібен закордонний паспорт. При цьому немає жодної країни, паспорт якої дозволяє безперешкодно подорожувати в будь-яку точку світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто може претендувати на статус тимчасового захисту в Польщі.