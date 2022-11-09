Виплати від 750 євро і житло. Як оформити тимчасовий захист у Бельгії

Тимчасовий захист у ЄС для українців продовжили до березня 2024 року. Бельгія - одна з країн, які прихистили вже понад 50 тисяч біженців від війни в Україні.

Які умови в цій країні та що треба знати про оформлення статусу тимчасового захисту, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

В'їхати можна з будь-яким документом через сухопутний кордон

Українці, які тікають від війни, у разі закордонного паспорта можуть надати будь-який інший документ, що посвідчує особу. Втім, без біометричного паспорта українцям дозволено в'їжджати лише через сухопутний кордон. А от через бельгійські аеропорти та морські порти вїзд дозволений лише із закордонним паспортом.

Також можна не турбуватися про сертифікат вакцинації від COVID-19 – обмеження у зв'язку з пандемією скасовані.

Якщо вирушати у Бельгію з домашніми тваринами, вони повинні мати чип, довідку про безпечний титр на сказ та ветпаспорт міжнародного зразка.

У день прибуття до українці можуть скористатися правом безкоштовного проїзду в мережі поїздів SNCB. Для цього необхідно пред'явити квиток DB "Helpukraine" або свій український паспорт, ID-картку, чи інше посвідчення особи.

Фото: Реєстрація українців у Бельгії (gettyimages.com)

Куди звертатися для оформлення захисту

Федеральна міграційна служба створила Реєстраційний центр для громадян України у Брюсселі, за адресою:

40 Place Victor Horta, 1060 Bruxelles;

з 8:30 до 16:00, крім суботи, неділі та святкових днів.

Якщо прибути у Бельгію, коли центр не працює, на залізничному вокзалі в Брюсселі знаходиться офіційний представник Червоного Хреста, який допоможе зареєструватися.

У центрі реєстрації видадуть універсальний квиток Fedasil Bulk Ticket, який дозволить безкоштовно переїхати до майбутнього місця мешкання у Бельгії.

Легально жити та працювати у Бельгії можна із додатком Annexe 15/Bijlage 15 (додаток 15) та дозволом на тимчасове проживання типу А:

• Додаток 15 – це підтвердження про прибуття до країни і реєстрації у державному муніципалітеті. Видається на час очікування картки А. Оформити можна у Реєстраційному центрі для громадян України. Вартість - до 17 євро за людину. Його надсилають на вказану e-mail адресу протягом 2-5 днів з моменту подачі заяви.

• Карту типу А видають у місцевих муніципалітетах Бельгії. Вартіть послуги - 17-25 євро за особу + вартість фото (5-7 євро). Оформлення займає від кількох тижнів до 2-3 місяців. На пошту приходить лист з пін-кодом до картки, після чого необхідно прийти до муніципалітету для активації та отримання карти А.

Дозвіл на тимчасове проживання в Бельгії типу А видається терміном на один рік. Він надає доступ до соціального захисту (медичне страхування, грошові виплати на утримання, навчання у школах, психологічна допомога).

Фото: Допомога українським біженцям від ООН (unhcr.org)

Фінансова допомога українським біженцям

Українці, які отримали тимчасовий захист у Бельгії, можуть претендувати на грошову допомогу. Розмір виплат залежить від складу сім'ї.

Сума допомоги становить:

• 1100 євро на людину, яка проживає самостійно;

• члени родини будуть отримувати мінімально по 750 євро;

• на кожну дитину від 100 до 200 євро.

Однак загальна сума виплати на місяць не може перевищувати 1560 євро на сім'ю.

Для оформлення заявки треба звернутися до найближчого центру соціального забезпечення OCMW/CPAS з паспортом та довідкою про оформлення захисту (карту А або довідка Annexe 15/ Bijlage 15).

Де шукати житло та роботу у Бельгії

У цій країні українці можуть оселитися в бельгійській родині або у соціальному житлі. Федеральне агентство, що займається питаннями українських біженців (FEDASIL), направляє до муніципалітету, де є вільне житло.

Фото: Тимчасове житло для українців у Бельгії (gettyimages.com)

Попередньо соціальні служби перевіряють умови проживання, які пропонують біженцям. Українці можуть орендувати житло в Бельгії самостійно.

Українці мають право легально працювати у Бельгії за таких умов:

• мати картку A (або Додаток 15) з необмеженим доступом до ринку праці;

• зареєструватися в державній службі зайнятості та професійного навчання (Le Forem).

Центр зайнятості допомагає підібрати вакансії, надає доступ до курсів з вивчення французької мови або забезпечить здобуття нової професії.

Організація IFAPME пропонує курси із "професій майбутнього". Шукати роботу можна і самостійно.

Медичні послуги для українців у Бельгії

Із Додатком 15 або карткою А українці можуть отримати безкоштовну медичну допомогу у Бельгіі.

У випадку, коли потрібна невідкладна медична допомога, можна звернутися до будь-якого лікаря чи приймального відділення найближчої лікарні. Медичні послуги нададуть безкоштовно.

З приводу планової медичної допомоги треба звертатися до OCMW/CPAS міста, де проживає біженець.

Нагадаємо, ми писали, як відновити статус тимчасового захисту в Польщі та повернути виплати.