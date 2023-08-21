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Раньше было запрещено. Беженцев в Швейцарии собираются размещать в подвалах

Понедельник 21 августа 2023 15:58
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Раньше было запрещено. Беженцев в Швейцарии собираются размещать в подвалах Фото: Украинские беженцы в Швейцарии весной 2022 (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В швейцарском кантоне Ааргау планируют размещать беженцев в подвалах. Причиной такого решения явился дефицит мест в муниципальных центрах.

На кризис жилья влияет и то, что из Украины стало прибывать больше бежавших от войны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на srf.ch.

Ранее размещение семей беженцев в подвальных помещениях было запрещено, но теперь будет использоваться как временная мера. Люди будут жить в таких условиях, пока в кантоне не обустроят дополнительные центры для беженцев.

"Весной количество беженцев еще немного уменьшалось. Сейчас мы получили волну миграции, много людей из Украины, много случаев воссоединения семей и несовершеннолетних без сопровождения", – рассказала руководитель кантональной социальной службы в Ааргау Пиа Мария Бруггер.

Напряженная ситуация с жильем для беженцев наблюдается и в других кантонах Швейцарии.

"Некоторые кантоны, например Цюрих или Берн, просто обязали муниципалитеты увеличить квоты на распределение беженцев. Ааргау не изменил механизм распределения", – описала она ситуацию с размещением.

Решение размещать беженцев в подвальных помещениях может вызвать критику правозащитных организаций. Впрочем, чиновники намерены оправдать такой подход отсутствием альтернативы.

Напомним, мы писали, что сотни украинских беженцев в Ирландии оказались под угрозой выселения.

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