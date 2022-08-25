Работа с туристами. Какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам в Греции

Беженцы могут трудоустроиться и без знания языка

Греция предоставляет временную защиту для украинских беженцев от войны. Этот статус действует год с правом доступа к легальному трудоустройству и медицинскому обслуживанию.

С начала войны в Грецию прибыли более 45 тысяч наших сограждан. Денежных выплат, как во многих других странах ЕС, украинским беженцам не предусмотрено, следовательно, вопрос трудоустройства остается одним из наиболее актуальных.

TRAVEL РБК-Украина посмотрели, какие зарплаты предлагают украинцам в Греции и на какую работу можно устроиться.

Беженцам могут заработать от 500 евро в месяц

Украинские беженцы, которые устраиваются на работу без знания языка, обычно получают невысокие зарплаты. Поэтому можно найти вакансии с предлагаемой оплатой от 500 евро. Те, кто владеет английским хотя бы немного, устраиваются на работу с оплатой в среднем 30 евро в день.

Фото: Украинкам предлагают работать в гостиницах и ресторанах (gettyimages.com)

Подавляющее большинство вакансий, которое доступно украинским беженцам - в сфере туризма и в ресторанах. Хорошей зарплатой в этой сфере считается 900-1000 евро, потому что обычно жильем, хоть и общим с другими работниками, обеспечивают. Также на работе может быть неплохое питание.

В специализированных группах в Facebооk ищут работниц для уборки в частных домах.

"На постоянную работу ищу порядочную скромную женщину для уборки дома. Кифисия. Два выходных. Оплата почасовая – 7 евро",- говорится в одном таком посте в соцсети с уточнением, что знания украинского языка достаточно.

Фото: Образец объявления о работе в группах Facebook (скриншот РБК-Украина/Украинцы в Греции)

Работу для украинцев в Греции предлагают на специальном сайте gr4ua.org. Объявления там можно прочитать на украинском, английском и греческом языках. Это волонтерский ресурс, на котором обещают информационное и документальное сопровождение от помощи в составлении резюме до прибытия на место работы.

Среди открытых вакансий на этом сайте – большинство в туризме:

Бармен, капитан, метрдотель, официант, спасатель, хостес, работники кухни, агент по бронированию, спа-терапевт. На некоторых позициях нужно владеть английским языком, на других – как для горничных – такого требования не указано. Сотрудникам обещают проживание и одноразовое питание.

Фото: Много предложений работы - горничными (gettyimages.com)

Где искать предложения работы в Греции: сайты

Самые разные вакансии украинцам можно поискать на сайтах, где публикуют объявления посредники (агентства), поэтому такое трудоустройство может быть платным. Например, на сайте LayBoard.com есть большой выбор предложений работы именно для украинцев.

Искать работу можно на известных ресурсах:

Также есть еще тематические группы в Facebook, где выставляют различные вакансии:

Какую работу можно найти в Греции без знания языка

Мало кто из украинцев ехал в Грецию, владея местным языком. Впрочем, для многих вакансий достаточно знать английский или другой европейский язык. Так как страна туристическая, то знание иностранных языков может пригодиться на большинстве работ, кроме тех, где в команде уже работают те, кто может переводить на украинский или русский.

Фото: Вакансии и зарплаты в гостиницах и ресторанах с минимальным знанием языка (скриншот РБК-Украина/layboard. com)

Если в соцсетях больше всего предложений работать в гостиницах и ресторанах, то на специализированных сайтах выбор работы больше. Например, немало рабочих вакансий для мужчин - например, сантехников, сварщиков, работников на производстве.

Для женщин есть выбор работать в супермаркетах на разных позициях – распаковка и выкладка товара, уборка помещений. Оплата – от 1500 евро.

Также есть предложения работы на складах одежды – заработную плату обещают от 1500 евро за 10-часовой рабочий день с 6-дневной рабочей неделей. Приглашают семейные пары до 55 лет. Предоставляется жилье.

Фото: Вакансии с большей зарплатой (скриншот РБК-Украина/layboard. com)

Еще за 7 евро в час приглашают работать на винодельне на фасовке бутылок. Зарплату обещают 1800-2200 евро. Предоставляют жилье и обед.

Все же больше всего вакансий в гостиницах горничными (от 850 евро), столько же платят официантам. Повару предлагают 1300 евро фиксированной зарплаты. Парам и работникам с детьми предоставляют отдельные комнаты, также работник будет иметь трехразовое питание.

Фото: Для работы в гостиничном секторе необходимо знание иностранного языка (freepik.com)

Случаются и заманчивые предложения работать на круизных лайнерах в Греции. Отмечается, что знание языков будет преимуществом.

"Персонал на круизные лайнеры, Греция. Вакансия представлена только для украинцев. Зарплата от 2000 до 4000 евро (зависит от выбранной вакансии). Проживание, питание и одежда бесплатно Для всех бесплатный перелет (все берем на себя). Помогаем получить рабочую визу. Основные вакансии: повара, официанты, бармены, помощники официантов, охранники, психологи, педагоги", — описывают вакансию от кадрового агентства на сайте layboard.com

Указывается, что первый контракт подписывают на 3 месяца. Требования: возраст от 25 до 40 – мужчины, женщины и девушки – от 20 до 50 лет. Приветствуются девушки от 25 лет и мужчины, которые служили в силовых структурах – для работы в охране.

Немало и предложений для девушек танцовщицами в развлекательных заведениях. На такой работе предлагают зарплату от 2500 евро.

Напомним, мы писали, сколько могут заработать украинцы в Ирландии без знания языка.