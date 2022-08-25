Робота з туристами. Які вакансії та зарплати пропонують українцям у Греції

Біженці можуть працевлаштуватися і без знання мови

Греція надає тимчасовий захист для українських біженців від війни. Цей статус діє рік з правом доступу до легального працевлаштування та медичного обслуговування.

З початку війни у Грецію прибули більше 45 тисяч наших співгромадян. Грошових виплат, як в багатьох інших країнах ЄС, українським біженцям не передбачено, отже, питання працевлаштування залишається одним із найбільш актуальних.

TRAVEL РБК-Україна подивилося, які зарплати пропонують українцям у Греції та на яку роботу можна влаштуватися.

Біженцям можуть заробити від 500 євро на місяць

Українські біженці, які влаштовуються на роботу без знання мови, зазвичай отримують невисокі зарплати. Тому можна знайти вакансії із пропонованою оплатою від 500 євро. Ті, хто володіє англійською хоча б трохи, влаштовуються на роботу з оплатою в середньому 30 євро на день.

Фото: Українкам пропонують працювати в готелях і ресторанах (gettyimages.com)

Переважна більшість вакансій, яка доступна українським біженцям – у сфері туризму та в ресторанах. Гарною зарплатою в цій сфері вважається 900-1000 євро, бо зазвичай житлом, хоч і спільним з іншими працівниками, забезпечують. Також на роботі може бути непогане харчування.

У спеціалізованих групах у Facebооk шукають працівниць для прибирання у приватних помешканнях.

"На постійну роботу шукаю порядну скромну жінку для прибирання будинку. Кіфісія. Два вихідних. Оплата погодинна – 7 євро", - говориться в одному такому пості в соцмережі з уточненням, що знання української мови достатньо.

Фото: Зразок оголошення про роботу в групах Facebook (скріншот РБК-Україна/Украинцы в Греции)

Роботу для українців у Греції пропонують на спеціальному сайті gr4ua.org. Оголошення там можна прочитати українською, англійською та грецькою мовами. Це волонтерський ресурс, на якому обіцяють інформаційний та документальний супровід від допомоги у складанні резюме до прибуття на місце роботи.

Серед відкритих вакансій на цьому сайті – більшість у туризмі:

Бармен, капітан, метрдотель, офіціант, рятувальник, хостес, працівники кухні, агент з бронювання, спа-терапевт. На деяких позиціях потрібно володіти англійською мовою, на інших – як для покоївок – такої вимоги не вказано. Співробітникам обіцяють проживання та одноразове харчування.

Фото: Багато пропозицій роботи - покоївками (gettyimages.com)

Де шукати пропозиції роботи у Греції: сайти

Різномантіші вакансії українцям можна пошукати на сайтах, де публікують оголошення посередники (агентства), тож таке працевлаштування може бути платним. Наприклад, на сайті LayBoard.com є великий вибір пропозицій роботи саме для українців.

Шукати роботу можна на відомих ресурсах:

Також є ще тематичні групи в Facebook, де виставляють різні вакансії:

Яку роботу можна знайти в Греції без знання мови

Мало хто з українців їхав у Грецію, володіючи місцевою мовою. Втім, для багатьох вакансій достатньо знати англіську чи іншу європейську мову. Оскільки країна туристична, то знання іноземних мов може згодитися на більшості робіт, окрім тих, де в команді вже працюють ті, хто може перекладати на українську чи російську.

Фото: Вакансії та зарплати у готелях і ресторанах зз мінімальним знанням мови (скріншот РБК-Україна/layboard.com)

Якщо в соцмережах найбільше пропозицій працювати в готелях і ресторанах, то на спеціалізованих сайтах вибір роботи більший. Наприклад, чимало робітничих вакансій для чоловіків – наприклад, сантехніків, зварників, працівників на виробництва.

Для жінок є вибір працювати у супермаркетах на різних позиціях – розпаковка і викладка товару, прибирання приміщень. Оплата – від 1500 євро.

Також є пропозиції роботи на складах одягу – заробітну плату обіцяють від 1500 євро за 10-годинний робочий день з 6-денним робочим тижнем. Запрошують сімейні пари до 55 років. Надається житло.

Фото: Вакансії з більшою зарплатою (скріншот РБК-Україна/layboard.com)

Ще за 7 євро на годину запрошують працювати на виноробні на фасуванні пляшок. Зарплату обіцяють 1800-2200 євро. Надають житло та обід.

Все ж найбільше вакансій – у готелях покоївками (від 850 євро), стільки ж платять офіціантам. Кухарю пропонують 1300 євро фіксованої зарплати. Парам і працівникам з дітьми надають окремі кімнати, також працівник матиме триразове харчування.

Фото: Для роботи у готельному секторі необхідне знання іноземної мови (freepik.com)

Трапляються й заманливі пропозиції працювати на круїзних лайнерах у Греції. Зазначається, що знання мов буде перевагою.

"Персонал на круїзні лайнери, Греція. Вакансія представлена ​​лише для українців. Зарплата від 2000 до 4000 євро (залежить від обраної вакансії). Проживання, харчування та одяг безкоштовно Для всіх безкоштовний переліт (все беремо на себе). Допомагаємо отримати робочу візу. Основні вакансії: кухарі, офіціанти, бармени, помічники офіціантів, охоронці, психологи, освітяни", - описують вакансію від кадрового агентства на сайті layboard.com

Вказується, що перший контракт підписують на 3 місяці. Вимоги: вік від 25 до 40 – чоловіки, жінки і дівчата - від 20 до 50 років. Вітаються дівчата від 25 років та чоловіки, які служили у силових структурах - для роботи в охороні.

Чимало й пропозицій для дівчат танцівницями у розважальних закладах. На такій роботі пропонують зарплату від 2500 євро.

Нагадаємо, ми писали, скільки можуть заробити українці в Ірландії без знання мови.