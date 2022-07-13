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Пытаются выжить. Отели в Украине заполнены на 10-15%, – эксперт

Фото: Отель в центре Киева (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Даже после войны наличие бомбоубежища будет важнее безлимитного WiFi и первой линии у моря

В условиях войны в Украине уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы модернизировать отели с точки зрения безопасности. В этом убежден эксперт по туризму Александр Чорный, который озвучил прогнозы по восстановлению отрасли в своей колонке для РБК-Украина.

"Уже сейчас надо думать о существенной модернизации в том числе и курортных отелей с позиции безопасности. Новая реальность будет диктовать запрос от гостей на наличие бомбоубежища в заведении гостеприимства, а уже потом – других сервисов и опций. Даже через длительное время после войны наличие хранилища будет преобладать безлимитный WiFi и первую линию у моря", — обращает внимание он.

По словам эксперта, гостиницы в городах Украины сейчас загружены не более чем на 20-25%. В среднем — на 10-15%.

Фото: Городские отели сейчас загружены не более чем на 20-25%. В среднем — на 10-15% (Getty Images)

"Это не всегда даже уровень безубыточности. Больше всего страдают отели с большим номерным фондом. Некоторые из них, в том числе в столице, закрылись до лучших времен. Некоторые пытаются выжить и удержать хотя бы костяк персонала, профессиональных кадров. Поэтому хорошо, если гостиничный бизнес – не основной у владельца и есть чем перекрыть расходы", — говорит Александр Чорный.

Сейчас на рынке появилось немало предложений по аренде или продаже гостиничного бизнеса. Продают и предлагают в аренду как городские, так и курортные заведения размещения.

"Торг имеет место, поэтому сейчас можно достаточно выгодно инвестировать. Но так же и достаточно рискованно", — говорит эксперт.

Он добавляет, что Украине необходимо на момент завершения войны подготовить стратегию развития туристической отрасли, восстановления инфраструктуры. "Потому что туризм точно будет драйвить экономику Украины и привлекать инвестиции", — убежден он.

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