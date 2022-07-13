ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пытаются выжить. Отели в Украине заполнены на 10-15%, – эксперт

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 10:45
Пытаются выжить. Отели в Украине заполнены на 10-15%, – эксперт Фото: Отель в центре Киева (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Даже после войны наличие бомбоубежища будет важнее безлимитного WiFi и первой линии у моря

В условиях войны в Украине уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы модернизировать отели с точки зрения безопасности. В этом убежден эксперт по туризму Александр Чорный, который озвучил прогнозы по восстановлению отрасли в своей колонке для РБК-Украина.

"Уже сейчас надо думать о существенной модернизации в том числе и курортных отелей с позиции безопасности. Новая реальность будет диктовать запрос от гостей на наличие бомбоубежища в заведении гостеприимства, а уже потом – других сервисов и опций. Даже через длительное время после войны наличие хранилища будет преобладать безлимитный WiFi и первую линию у моря", — обращает внимание он.

По словам эксперта, гостиницы в городах Украины сейчас загружены не более чем на 20-25%. В среднем — на 10-15%.

Пытаются выжить. Отели в Украине заполнены на 10-15%, – эксперт

Фото: Городские отели сейчас загружены не более чем на 20-25%. В среднем на 10-15% (Getty Images)

"Это не всегда даже уровень безубыточности. Больше всего страдают отели с большим номерным фондом. Некоторые из них, в том числе в столице, закрылись до лучших времен. Некоторые пытаются выжить и удержать хотя бы костяк персонала, профессиональных кадров. Поэтому хорошо, если гостиничный бизнес – не основной у владельца и есть чем перекрыть расходы", — говорит Александр Чорный.

Сейчас на рынке появилось немало предложений по аренде или продаже гостиничного бизнеса. Продают и предлагают в аренду как городские, так и курортные заведения размещения.

"Торг имеет место, поэтому сейчас можно достаточно выгодно инвестировать. Но так же и достаточно рискованно", — говорит эксперт.

Он добавляет, что Украине необходимо на момент завершения войны подготовить стратегию развития туристической отрасли, восстановления инфраструктуры. "Потому что туризм точно будет драйвить экономику Украины и привлекать инвестиции", — убежден он.

Мы также писали, что делать, если вручили повестку во время отпуска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Туризм Война России против Украины
Отдых в Украине
Мнения
Александр Чорный
Лучшие времена – впереди. Что происходит с туризмом в Украине во время войны
Александр Чорный
CEO Smart Education Hotel School
Влодзимеж Щурек
Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Марина Казакова
Автобусные туры и авиа из Польши. В какие путешествия едут украинцы этим летом
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Олег Васильев
Изюминка Полесья. Возродят ли уникальную узкоколейку на Ровенщине
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Все мнения