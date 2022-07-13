Намагаються вижити. Готелі в Україні заповнені на 10-15%, – експерт

Навіть після війни наявність бомбосховища буде важливіша за безлімітний WiFi та першу лінію біля моря

В умовах війни в Україні вже зараз потрібно подбати про те, щоб модернізувати готелі з точки зору безпеки. В цьому переконаний експерт з туризму Олександр Чорний, який озвучив прогнози по відновленню галузі у своїй колонці для РБК-Україна.

"Вже зараз треба думати про суттєву модернізацію в тому числі й курортних готелів з позиції безпеки. Нова реальність буде диктувати запит від гостей на наявність бомбосховища в закладі гостинності, а вже потів – інших сервісів та опцій. Навіть через тривалий час після війни наявність сховища буде переважати безлімітний WiFi та першу лінію біля моря", — звертає увагу він.

За словами експерта, готелі у містах України зараз завантажені не більше ніж на 20-25%. В середньому – на 10-15%.

Фото: Міські готелі зараз завантажені не більше ніж на 20-25%. В середньому – на 10-15% (Getty Images)

"Це не завжди навіть рівень беззбитковості. Найбільше страждають готелі з великим номерним фондом. Деякі з них, у тому числі в столиці, зачинились до кращих часів. Дехто намагається вижити й втримати хоча б кістяк персоналу, професійних кадрів. Тож добре, якщо готельний бізнес – не основний у власника і є чим перекрити витрати", — каже Олександр Чорний.

Зараз на ринку з'явилося чимало пропозицій з оренди чи продажу готельного бізнесу. Продають і пропонують в оренду як міські, так і курортні заклади розміщення.

"Торг має місце, тож зараз можна досить вигідно інвестувати. Але так само й досить ризиковано", — каже експерт.

Він додає, що Україні необхідно на момент завершення війни підготувати стратегію розвитку туристичної галузі, відбудови інфраструктури. "Бо туризм точно буде драйвити економіку України й залучати інвестиції", - переконаний він.

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