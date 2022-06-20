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Без поїздок по Європі. Які країни перестали видавати візи росіянам

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Понеділок 20 червня 2022 07:30
Без поїздок по Європі. Які країни перестали видавати візи росіянам Фото: Які країни перестали видавати візи росіянам (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Громадяни країни-окупанта позбудуться можливості поїздок по багатьох напрямках в ЄС

Через війну, розв'язану Росією в Україні, багато країн зупиняють видачу віз росіянам і вводять інші обмеження. Одні зупиняють видачу туристичних віз, а інші перестали видавати громадянам Росії так звані "золоті паспорти" – громадянство у обмін на інвестиції.

Тепер з Росії стало складно виїхати і пересічним мандрівникам, і у відрядження. В ЄС росіянам проблематично купити нерухомість і вести бізнес. Обмежили навіть поїздки дипломатів: раніше їм видавали візи за спрощеною процедурою. Тепер їм потрібно проходити всі ці етапи набагато довше.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни обмежили видачу віз росіянам, ускладнивши їм правила в'їзду.

  • Болгарія

Сьогодні лише деякі категорії громадян РФ можуть подати заявку на короткострокову візу (типу С) для в'їзду в Болгарію. Це діти до 12 років, власники службових паспортів, студенти, школярі та особи, які супроводжують подорожуючих з метою навчання, учасники програм обміну досвідом, наукові дослідники.

А ось заявки на отримання короткострокової візи типу C для інших категорій громадян Росії приймати перестали. Візи їм не видаватимуть до подальшого повідомлення.

  • Чеська Республіка

Видавати нові візи громадянам Росії в Чехії тимчасово припинили 16 травня 2022 року. Але громадяни Білорусі та Росії, у яких вже є дійсні в'їзні візи в Чехію з метою отримання посвідки на проживання в країні, документ отримати все ж зможуть.

Без поїздок по Європі. Які країни перестали видавати візи росіянам

Фото: В Чехії видавати нові візи росіянам припинили ще у квітні (unsplash.com)

  • Данія

Візовий центр Данії в Росії теж тимчасово призупинив збір даних і видачу в'їзних віз, писало РБК-Україна. Поки неясно, чи отримають візу ті, хто подав заявку ще до такого рішення.

Заяви для видачі дозволу на роботу все ще можна подати, але обробка таких документів проходить довго.

  • Естонія

9 квітня цього року в країні перестали видавати росіянам шенген-візи для ділових поїздок і туризму. Все ще приймають заявки на гуманітарні візи та документи членів сімей громадян Естонії, але як виняток.

Естонія також перестала видавати довгострокові візи (типу Д) і посвідок на проживання тим, у кого є громадянство Росії та Білорусі. Перестали розглядати і заявки по посвідках на проживання. Тепер ті, хто захоче працювати в Естонії, але не встиг подати заяву, не зможе це зробити.

  • Польща

Видача стандартних національних віз (робочої та в'їзної) для громадян Росії зупинена.

Крім того, тепер в Польщі не можна буде отримати і звичайні шенгенські візи. Як заявила влада країни, заявки на отримання віз іншими категоріями громадян РФ тепер підлягають суворій перевірці.

Без поїздок по Європі. Які країни перестали видавати візи росіянам

Фото: Польща суттєво обмежила можливості росіян для подорожей (unsplash.com)

  • Латвія

Видача дозволів на тимчасове проживання громадянам Росії і Білорусі припинена як мінімум до 30 червня 2023 року. Виняток зробили тільки для деяких категорій. Наприклад, все ще можна подати документи для виїзду в Латвію з метою возз'єднання сім'ї, отримання міжнародного захисту, роботи, навчання або стажування.

  • Нідерланди

Консульство Нідерландів у Москві припинило видачу короткострокових віз росіянам.

  • Румунія

Консульство Румунії в Росії не видає короткострокові візи, які росіяни зазвичай отримували для подорожей і ділових поїздок.

  • Іспанія

15 березня країна зупинила прийом заявок на отримання віз та дозволів для інвесторів, підприємців та представників бізнес-проектів.

Росіянам перестають видавати "золоті паспорти"

У багатьох країнах також зупинили видачу росіянам "інвесторських" віз, повідомляло РБК-Україна напередодні. Таке рішення вже прийняли в Чехії, Греції, Ірландії, Латвії, Мальті, Португалії та Іспанії. Ще у лютому Велика Британія закрила опцію інвестора рівня 1 для всіх заявників з РФ.

Без поїздок по Європі. Які країни перестали видавати візи росіянам

Фото: Тепер з Росії в ЄС стало складно виїхати і пересічним мандрівникам, і у відрядження (unsplash.com)

Затримки видачі віз у Великій Британії

У Британії видачу віз громадянам Росії формально не зупинили, але там істотно затримуються різні етапи імміграційного процесу. Наприклад, у візових центрах на всіх етапах чекають довше звичайного, пишуть на сайті Fragomen, присвяченому питанням еміграції. А проведення тестів з англійської мови, які треба пройти для візи Skilled Worker, у РФ практично зупинили.

У виданні відзначають, що затримки у видачі віз в Британії спостерігаються не тільки для тих, хто подається на них з РФ. Одна з причин в тому, що всі сили персоналу всередині країни в основному сконцентровані на допомозі у візах українцям.

Без спрощеної процедури для дипломатів

В ЄС частково призупинили дію угоди, яка дозволяла видавати деякі візи росіянам в спрощеному і швидкому порядку. Це означає, що російські дипломати, бізнесмени і офіційні особи більше не будуть користуватися спеціальною процедурою. Замість цього їм треба подавати заявки у стандартному режимі та чекати на візу, як всі інші.

Нагадаємо, ми писали, які готелі на відомих курортах Європи належать людям з країни-окупанта.

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