Посольство Дании в РФ остановило прием заявок на выдачу виз россиянам
Исключение сделали только для официальных визитов
Дания приостанавливает прием заявок на территории РФ на получение краткосрочных виз и видов на жительство.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.
Такая информация была размещена на сайте посольства Дании в России.
"В период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран", — говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства Дании.
При этом исключение в приеме заявок на выдачу виз сделано только для официальных визитов. С чем именно связано решение приостановить прием заявок на визы, в посольстве Дании не пояснили.
Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран ЕС заявили, что приостанавливают выдачу виз россиянам — с некоторыми исключениями. Такие решения уже приняли в Эстонии и Литве.
Также ранее Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после высылки дипломатов из Москвы.
Также еще в марте выдачу виз россиянам прекратили в Чехии. Там призвали другие страны ЕС последовать такому же решению.