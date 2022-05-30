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Посольство Дании в РФ остановило прием заявок на выдачу виз россиянам

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Понедельник 30 мая 2022 15:38
Посольство Дании в РФ остановило прием заявок на выдачу виз россиянам Фото: Флаг Дании (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Исключение сделали только для официальных визитов

Дания приостанавливает прием заявок на территории РФ на получение краткосрочных виз и видов на жительство.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.

Такая информация была размещена на сайте посольства Дании в России.

"В период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран", — говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства Дании.

При этом исключение в приеме заявок на выдачу виз сделано только для официальных визитов. С чем именно связано решение приостановить прием заявок на визы, в посольстве Дании не пояснили.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран ЕС заявили, что приостанавливают выдачу виз россиянам — с некоторыми исключениями. Такие решения уже приняли в Эстонии и Литве.

Также ранее Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после высылки дипломатов из Москвы.

Также еще в марте выдачу виз россиянам прекратили в Чехии. Там призвали другие страны ЕС последовать такому же решению.

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