Путешествие в одиночку: назвали популярные города для самостоятельных поездок

Туристические города выбирали по нескольким критериям
Компания Uswitch подготовила рейтинг лучших направлений в 2022 году для тех, кто путешествует в одиночку. Лидером рейтинга оказался Рим.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
Для подготовки рейтинга в компании изучили популярные туристические города по нескольким критериям. Среди них – комфорт и цены на жилье, стоимость общественного транспорта, качество интернета, разнообразие культурных достопримечательностей, мероприятий и развлечений.
Фото: Фонтан Треви в Риме (unsplash.com/michelebit)
10 лучших направлений для тех, кто путешествует в одиночку:
Эксперты компании оценивали каждый город по следующим параметрам: скорость загрузки, количество мероприятий и достопримечательностей, бары и пабы, общественный транспорт, места для проживания, безопасность и средняя температура.
Это позволило составить полный путеводитель по пешим прогулкам, с местами, которые нужно посетить, чтобы получить наилучшие впечатления от путешествия.
В тройке лидеров оказался Рим, Нью-Дели, Бангкок.
В этих городах стоит посетить известные достопримечательности, увидеть архитектуру с богатой историей. В Риме – Колизей, фонтан де Треви, район Коппеде.
Напомним, ранее мы писали, что названы лучшие направления для путешествий по Европе.