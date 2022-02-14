Подорож наодинці: назвали популярні міста для самостійних поїздок

Туристичні міста обирали за кількома критеріями
Компанія Uswitch підготувала рейтинг найкращих напрямків у 2022 році для тих, хто подорожує наодинці. Лідером рейтингу виявився Рим.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
Для підготовки рейтингу в компанії вивчили найпопулярніші туристичні міста за декількома критеріями. Серед них – комфорт та ціни на житло, вартість громадського транспорту, якість інтернету, різноманітність культурних пам'яток, заходів та розваг.
Фото: Фонтан Треві у Римі (unsplash.com/michelebit)
10 найкращих напрямків для тих, хто подорожує наодинці:
Експерти компанії оцінювали кожне місто за такими параметрами: швидкість завантаження, кількість заходів та пам'яток, бари та паби, громадський транспорт, місця для проживання, безпека та середня температура.
Це дозволило скласти повний путівник пішими прогулянками, з місцями, які потрібно відвідати, щоб отримати найкращі враження від подорожі.
У трійці лідерів опинився Рим, Нью-Делі, Бангкок.
У цих містах варто відвідати найвідоміші пам'ятки, побачити архітектуру з багатою історією. У Римі – Колізей, фонтан де Треві, район Коппеде.
Нагадаємо, раніше ми писали, що названі найкращі напрямки для подорожей Європою.