Путешествие в одиночку: назвали популярные города для самостоятельных поездок

Туристические города выбирали по нескольким критериям

Компания Uswitch подготовила рейтинг лучших направлений в 2022 году для тех, кто путешествует в одиночку. Лидером рейтинга оказался Рим.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Для подготовки рейтинга в компании изучили популярные туристические города по нескольким критериям. Среди них – комфорт и цены на жилье, стоимость общественного транспорта, качество интернета, разнообразие культурных достопримечательностей, мероприятий и развлечений.

Фото: Фонтан Треви в Риме (unsplash.com/michelebit)

10 лучших направлений для тех, кто путешествует в одиночку:

Рим (Италия); Нью-Дели (Индия); Бангкок (Таиланд); Стамбул (Турция); Джайпур (Индия); Афины (Греция); Дубай (ОАЭ); Флоренция (Италия); Лиссабон (Португалия); Париж (Франция).

Эксперты компании оценивали каждый город по следующим параметрам: скорость загрузки, количество мероприятий и достопримечательностей, бары и пабы, общественный транспорт, места для проживания, безопасность и средняя температура.

Это позволило составить полный путеводитель по пешим прогулкам, с местами, которые нужно посетить, чтобы получить наилучшие впечатления от путешествия.

В тройке лидеров оказался Рим, Нью-Дели, Бангкок.

В этих городах стоит посетить известные достопримечательности, увидеть архитектуру с богатой историей. В Риме – Колизей, фонтан де Треви, район Коппеде.

Напомним, ранее мы писали, что названы лучшие направления для путешествий по Европе.