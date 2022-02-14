Подорож наодинці: назвали популярні міста для самостійних поїздок

Туристичні міста обирали за кількома критеріями

Компанія Uswitch підготувала рейтинг найкращих напрямків у 2022 році для тих, хто подорожує наодинці. Лідером рейтингу виявився Рим.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Для підготовки рейтингу в компанії вивчили найпопулярніші туристичні міста за декількома критеріями. Серед них – комфорт та ціни на житло, вартість громадського транспорту, якість інтернету, різноманітність культурних пам'яток, заходів та розваг.

Фото: Фонтан Треві у Римі (unsplash.com/michelebit)

10 найкращих напрямків для тих, хто подорожує наодинці:

Рим, Італія); Нью-Делі (Індія); Бангкок (Таїланд); Стамбул, Туреччина); Джайпур (Індія); Афіни, Греція); Дубай (ОАЕ); Флоренція (Італія); Лісабон (Португалія); Париж, Франція).

Експерти компанії оцінювали кожне місто за такими параметрами: швидкість завантаження, кількість заходів та пам'яток, бари та паби, громадський транспорт, місця для проживання, безпека та середня температура.

Це дозволило скласти повний путівник пішими прогулянками, з місцями, які потрібно відвідати, щоб отримати найкращі враження від подорожі.

У трійці лідерів опинився Рим, Нью-Делі, Бангкок.

У цих містах варто відвідати найвідоміші пам'ятки, побачити архітектуру з багатою історією. У Римі – Колізей, фонтан де Треві, район Коппеде.

Нагадаємо, раніше ми писали, що названі найкращі напрямки для подорожей Європою.